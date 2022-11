Enviar un WhatsApp sin guardar el contacto es posible pero sigue dando demasiados dolores de cabeza. Bizum tiene la clave

Día a día prácticamente todo el mundo manda al menos un WhatsApp a uno de los contactos de su agenda. Sin duda es una práctica habitual, pero seguro que alguna vez te has preguntado: ¿es posible enviar un mensaje únicamente con el número de teléfono?

La respuesta rápida es que no, aunque hay excepciones como en prácticamente todo. El problema es que para hacerlo se van a tener que hacer malabares y acceder a diferentes aplicaciones para enviar un simple mensaje o iniciar una conversación nueva. En este artículo te contamos cómo vas a poder hacerlo en WhatsApp, usándolo en tu ordenador o en tu móvil.

Una simple acción que no se puede hacer fácilmente

De manera oficial, enviar un WhatsApp sin tener el contacto agregado es algo que no se contempla, obligándonos desde la aplicación a tener a todas aquellas personas con las que queramos hablar en la agenda. Esto provoca que a veces con esa persona con la que vas a hablar un minuto se le asigne un nombre completamente aleatorio como "1" y la agenda termina siendo un auténtico desastre.

Esta inacción de no hacer algo tan sencillo como permitir enviar un mensaje de texto a alguien del que tienes el número de teléfono, pero que no te interesa tener en la agenda, es algo que no entendemos realmente. Esto nos obliga a tener que hacer uso de diferentes trucos o hacks para hacer algo que en realidad es muy simple. Aunque esto es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde WhatsApp, donde no integran funciones que son básicas y luego lo venden como algo revolucionario.

Esto es algo que para muchas personas puede llegar a ser realmente frustrante, ya que quieren enviar de manera libre sin estar agregando varios contactos. Pero por desgracia hay que estar haciendo diferentes trucos para conseguirlo.

Cómo enviar un WhatsApp sin agregar el contacto

Hay diferentes formas de poder enviar un WhatsApp únicamente con el número de teléfono. Una de las más comunes es hacer uso de la API para poder pre configurar el envío de un mensaje ajustando los parámetros de una dirección web. Para ello simplemente deberás entrar en el navegador de tu ordenador o tú dispositivo móvil (iOS o Android) y desplazarte a la barra de direcciones.

En esta vas a tener que escribir la siguiente URL: https://api.whatsapp.com/send?phone=número. En lugar de “número” vas a tener que introducir con el código del país el número de teléfono al que quieres enviar el mensaje en cuestión. Al momento de buscar esta dirección se solicitará el permiso para acceder a la aplicación de WhatsApp en el ordenador o en el dispositivo móvil. Entonces si tienes que enviar mensajes al número 3412345678 deberás poner en tu navegador https://api.whatsapp.com/send?phone=3412345678.

Al autorizarlo se cargará la aplicación de WhatsApp y se abrirá un chat. En la parte superior no aparecerá el nombre del contacto, si no el número de teléfono. A partir de ahí se comenzará a escribir los correspondientes mensajes.

Otra de las formas que existen para poder enviar un mensaje por WhatsApp sin tener que guardar el contacto es usando una aplicación externa. En la Google Play se pueden encontrar algunas opciones como por ejemplo WhatsDirect que actúa como intermediario para poder enviar los mensajes introduciendo solo el número de teléfono.

Otras aplicaciones y servicios lo permiten mucho más fácil

Como hemos comentado anteriormente, en otros servicios se encuentra este sistema de poder hacer envíos sin tener almacenado el número en el contacto. Uno de los ejemplos más claros es Bizum donde se pueden realizar envíos de dinero introduciendo únicamente el número de teléfono. Es por ello que nos sorprende que WhatsApp no apueste por un sistema similar para elegir si iniciar una conversación con alguien de tu lista de contactos o simplemente introduciendo el número de teléfono.

Telegram también tiene un sistema similar, aunque buscando al contacto a través del nombre de usuario que tenga asignado y no el número de teléfono. Pero esta es sin duda una interesante alternativa que también podría ser inspiración para la propia WhatsApp. De momento deberemos seguir usando sistemas enrevesados.