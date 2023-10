Esta web te dice que ayudas económicas puedes solicitar: lo personaliza a tu edad, situación laboral y ubicación

A día de hoy las diferentes administraciones en España ofrecen una amplia batería de ayudas que tratan de llegar a aquellas personas que cuentan con ingresos más bajos, o que cumplan ciertos requisitos de edad. Pero también es una realidad que en muchas ocasiones todas estas ayudas, que vemos a diario, no terminan de llegar a toda la población objetivo por el desconocimiento de su existencia o por tener una gran burocracia.

Seguro que en más de una ocasión has escuchado que en una ayuda en concreto han sobrado varios millones, o que solo ha llegado a un porcentaje muy bajo de toda la población para la que estaba calculada. Y esto es algo que en realidad es muy triste, ya que puede que en tu caso puedas optar a esa ayuda y no lo sepas porque no conoces de su existencia. Pero hay formas de evitar este desconocimiento.

Una web ideal para no perderte ninguna ayuda pública o privada

Para evitar precismaente esto, el proyecto llamado 'Tus Ayudas' es realmente interesante. Se trata de una herramienta vía web que permite conocer a cualquier persona las ayudas a las que va a poder acceder dependiendo de los datos personales que vaya a introducir. Y todo esto de manera gratuita.

A la web se accede directamente desde la URL tus-ayuda.es y nada más entrar nos encontramos con una interfaz realmente limpia que nos ha encantado. En esta portada vas a poder ver las diferentes utilidades que te va a brindar y acceso a diferentes parte de su blog centrado en ayudas públicas y privadas. Pero para poder conocer las ayudas a las que podrás optar simplemente pulsa en Simulación gratis.

A partir de ese momento vas a acceder a un formulario realmente sencillo de completo que va a pretender conocer tu perfil de ciudadano. En concreto te pedirá tu situación económica (si estás trabajando, cuánto cobras...), la edad, tu ubicación (para estimar ayudas locales y autonómicas), si vives solo o con tus padres e incluso si estás casado. Estos últimos datos son realmente importantes, porque mcuhas edades están condicionadas a los ingresos de la unidad familiar en global.

Al final de este cuestionario, y aunque esto no nos ha gustado del todo, se pide el email y el teléfono de contacto. Este último sobre todo si has dado permiso para que te llame un asesor con el objetivo de mejorar tus facturas de suministros. Pero lo importante llega al final donde se verá un listado con todas las ayudas clasificads en categorías como movilidad, familia, empleo, desempleo, becas...

Al acceder a cada una de estas categorías nos encontramos con la ayuda que podemos solicitar sin ningún tipo de problema. Es cierto que no ofrecen un acceso directo en cada una de las ayudas para acceder a la web de solicitud o a la convocatoria, pero sin duda ya es ideal para que puedas ver a todo lo que tienes derecho. Sin duda una herramienta, que obviamente se va actualizando con las nuevas ayudas, que se debería ir consultando de manera recurrente.

