Estas son las estafas más comunes en Wallapop: cómo evitarlas y denunciarlas

La aparición de apps de compraventa ha traído consigo innumerables beneficios en la forma en que compramos y vendemos artículos: plataformas como Wallapop han democratizado el mercado de segunda mano. Sin embargo, esto no está exento de riesgos: la precaución y el seguimiento de las recomendaciones de seguridad son esenciales para protegerse de posibles estafas.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Las estafas más frecuentes

1. La estafa del pago falso

Es una de las estafas más comunes de Wallapop: un comprador que finge haber realizado un pago, incluso enviando al vendedor un comprobante de pago falso, esperando que este envíe el artículo sin verificar primero si el dinero ha sido realmente depositado. Para evitar caer en esta trampa, es esencial confirmar la recepción del pago a través de la propia app.

2. El fraude del sobrepago

En este caso, el estafador, actuando como comprador, enviará al vendedor un pago por un monto mayor al acordado por el artículo. Luego, solicitará al vendedor que reembolse la diferencia. Sin embargo, el pago inicial es fraudulento y una vez que el vendedor envía el reembolso, el pago original desaparece o se revoca, con lo que el usuario pierde la diferencia reembolsada. Desconfía siempre de compradores que te pongan en una situación como ésta.

3. El fraude del 'pago para amigos'

No nos has hecho caso y has aceptado tramitar un pago fuera de Wallapop. "No pasa nada", piensas, "lo estoy haciendo a través de PayPal, que también tiene garantías antifraude". Pero cuidado, porque es frecuente que los estafadores engañen a las víctimas para que realicen pagos utilizando opciones que excluyen la protección al comprador de PayPal, como las 'donaciones' o los 'pagos entre amigos y familiares'. Las víctimas, creyendo estar evitando retenciones, se encuentran sin el producto y sin posibilidad de recuperar su dinero.

4. Estafas de phishing

Los estafadores intentan robar nuestra información personal o financiera enviando enlaces que redirigen a sitios web falsos que clonan el aspecto de Wallapop o de entidades bancarias, casi siempre acompañados de formularios de inicio de sesión y/o de mensajes que solicitan actualizar datos de la cuenta o confirmar información de pago. Nunca hagas clic en enlaces sospechosos y asegúrate de que todas las comunicaciones y transacciones se realizan dentro de la propia plataforma.

5. Suplantación del servicio técnico de Wallapop

Los estafadores contactan a los usuarios a través de mensajes en su perfil, solicitando el correo electrónico y la contraseña con el pretexto de investigar fraudes o alegando que el usuario ha sido denunciado por actividades fraudulentas, lo cual podría llevar a penalizaciones o incluso al baneo de la cuenta. Al obtener estos datos, los estafadores cambian la contraseña de la cuenta del usuario, solicitándonos el código de verificación enviado por Wallapop como si fuera parte de su "gestión".

6. La estafa de la devolución fraudulenta

Esta estafa en Wallapop afecta a los vendedores y se basa en el proceso de devolución. El vendedor envía el artículo en perfecto estado a través del servicio de pago y envío de Wallapop. Sin embargo, tras recibir el producto, el comprador alega que este está roto, no funciona correctamente o no coincide con la descripción, solicitando así una devolución.

Wallapop permite al comprador devolver el producto mediante un punto de entrega de la empresa de transporte, y una vez el paquete retorna al vendedor, la plataforma procede a reembolsar el dinero al comprador. El problema surge cuando el vendedor recibe de vuelta un paquete que no contiene el artículo original que envió, sino algo distinto, con lo que se queda sin el producto y sin el dinero.

Repetimos: no aceptes nunca pagar usando ningún método alternativo al de la propia plataforma

Sospecha si...

Sospecha del otro usuario si detectas alguno de los siguientes factores:

Su perfil de usuario muy nuevo y/o sin validar y/o sin valoraciones y/o sin artículos comprados/vendidos.

y/o sin validar y/o y/o sin artículos comprados/vendidos. Vive lejos de ti y no quiere utilizar la opción de 'Wallapop Envíos'.

Como primera opción de contacto, te pide el teléfono móvil, e-mail o el nombre de usuario de Telegram: su objetivo es no dejar rastro para poder realizar el fraude

o el nombre de usuario de Telegram: su objetivo es no dejar rastro para poder realizar el fraude En algún momento te pide los datos de la tarjeta .

. Te manda un enlace por una app de mensajería o por e-mail para realizar a través del mismo (es decir, al margen de la app) el proceso de pago.

Te manda un enlace (aunque sea desde dentro de la aplicación) que suplanta la página web de Wallapop ( fíjate siempre en la URL ).

). Realiza un pago superior al precio establecido y/o al margen de Wallapop Envíos.

Se dedica a enviar mensajes extraños de cualquier clase.

Denuncia

Si sospechas que podría tratarse de una compra fraudulenta, denuncia al usuario. Para ello debes entrar en la conversación que habéis mantenido y pulsar el icono de 3 puntos para denunciarlo: la aplicación te permitirá seleccionar entre varios motivos de denuncia, intenta escoger el que mejor se ajuste a lo sucedido.

Si no sólo sospechas que el otro usuario está intentando estafarte, sino que ya has caído en su trampa, no basta con advertir a Wallapop, sino que debes interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: antes, procede a guardar todas las evidencias de las que dispongas para que puedas demostrar lo ocurrido.

En caso de haber proporcionado datos personales y bancarios a tu interlocutor (como el número de tarjeta), contacta también lo antes posible con tu banco para informar de lo sucedido.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Cada vez más usuarios denuncian la estafa de envíos incorrectos en Vinted. Este es un sencillo truco para evitarla