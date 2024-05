Hace seis meses acusaron a Sam Altman de falta de sinceridad y lo despidieron de OpenAI. Ya vamos viendo que podían tener razón

El final de mayo está siendo realmente convulso para OpenAI. La semana pasada vimos la presentación del nuevo modelo de IA GPT-4o que nos dejó a todos con la boca abierta y con una sensación de deja vú tras escuchar la nueva voz que nos acompañará durante la experiencia con esta IA. Y este deja vú nos llevaba directamente a la película 'Her' y a la voz de Samantha.

Pero no parecía que era algo de nuestra propia imaginación, ya que la propia Scarlett Johansson destapó las negociaciones con OpenAI para que pusiese su voz en GPT-4o. Estas conversaciones no llegaron a buen puerto, pero la nueva voz 'Sky' es innegable que se parece demasiado a la voz de esta actriz. ¿Es una coincidencia?

Sam Altman vuelve a demostrar sus 'arrebatos' en OpenAI

Esto es precisamente lo que quiere saber la actriz que ha pedido explicaciones de cómo se ha hecho esa voz para saber si han cogido su propia voz o ha sido una "coincidencia" en el proceso de creación. Y aquí es donde entra una de las grandes críticas para el fundador de OpenAI que le llevó a abandonar la compañía a finales del año pasado de manera forzada.

Todos recordamos la gran crisis que vivió OpenAI a finales del año pasado con el despido de Sam Altman de la compañía y su posterior fichaje por Microsoft. Algo que duró pocos días, ya que por la gran presión que se generó hizo que regresara y más fuerte que nunca. Aunque por el camino ha dejado varias bajas como la de Ilya Sutskever.

Y esta falta de sinceridad que apuntaba la junta directiva parece que no estaba tan alejado de la realidad. Sobre este tema conocemos que Sam Altman publicó la palabra 'Her' en X tras la presentación de GPT-4o haciendo una clara referencia a la película. Pero lo verdaderamente importante es que Scarlett Johansson fue contactada para ceder su voz a este modelo en dos ocasiones. Y en la segunda (días antes del lanzamiento) no se esperó a la respuesta de la actriz.

Como es lógico el enfado de Scarlett Johansson es mayúsculo al escucharse en este nuevo modelo. Nadie quiere que su imagen (o en este caso la voz) sea usada sin el consentimiento. Aquí se puede aplicar la expresión 'No es no' que dio Johansson y que parece ser que Altman no ha respetado. Y todo esto puede llevar a la empresa a grandes problemas legales que cuesten mucho dinero.

A ninguna empresa le gusta tener a una persona en su dirección que le genere este tipo de problemas. El hecho de que dijera el consejo el año pasado que no era transparente y sincero, va poco a poco quedando en evidencia con este tipo de movimientos que nos sorprenden en una empresa con este calibre.

Obviamente, ahora va a ser el propio Sam Altman es que tenga que dar las explicaciones oportunas para saber si esto ha sido una coincidencia o si de verdad s usó la voz de la actriz sin su permiso. Y lo que está claro es que el sabía perfectamente que este parecido era evidente como dejó por escrito en su cuenta de X.

