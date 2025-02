He cancelado mi suscripción a Max pese a llevar suscrita desde HBO Max: el streaming tiene un problema y no es subir precios

Disclaimer: la que estaba suscrita a Max desde que llegó a España en octubre de 2021 es mi pareja, pero el tema de las suscripciones en casa es algo familiar porque nos permite disfrutar a ambas de una oferta de streaming más completa. Sin embargo, tras el último cambio de Max diremos adiós a la plataforma de Warner Bros. Discovery para pasar a convertirse una itinerante más de esas a las que me doy de alta y de baja para darme atracones cuando algo me interesa.

Y lo haré con pena, porque para mí Max era la plataforma de streaming con mejor contenido. Soy fiel a Prime porque el servicio de vídeo es un extra a la auténtica razón por la que me di de alta: los envíos rápidos y gratis de Amazon y también a Filmin, que gracias a las ofertas del Black Friday me permite disfrutar del mejor cine y cine alternativo durante todo el año. Pero si hablamos de series de calidad, Max se llevaba la palma.

Aguantar la promoción inicial de HBO ya no me renta, ni con un 50% de descuento

Por eso cuando HBO Max llegó a España, no nos lo pensamos dos veces. Y además como prometía una oferta del 50% para siempre, con más razón si cabe. Los únicos requisitos eran precisamente haberse suscrito en el periodo inicial y no darse de baja y cumplir los términos y condiciones de la promoción. Y así lo hicimos, lo que implicó que algunos meses pagamos la suscripción pese a no utilizarla demasiado.

El pasado 21 de mayo de 2024 HBO Max pasó a llamarse Max: nuevo nombre, más contenido, mismo precio y ojo, la promesa de mantener esa oferta del 50% para siempre... siempre y cuando mantengas la suscripción y cumplas las condiciones. Dicho y hecho: pasamos por el aro. Hasta ahora. Dicho y hecho: pasamos por el aro. Hasta ahora. Porque sí, Max sigue manteniendo la promoción del 50% de descuento, pero cambia lo que ofrece, lo que en esencia es degradar el plan.

Porque por el mismo dinero, ahora dan menos, una reduflación en toda regla. A modo de resumen, a quienes estábamos desde el principio y saltamos a Max pasamos al plan Estándar, con contenido en 4K, HDR y Dolby Atmos y tres visualizaciones simultáneas. Con esta nueva medida, ya no podremos disfrutar de la reproducción en calidad UHD/4K ni del HDR y solo podrá verse en dos dispositivos a la vez. No acaba aquí la cosa, en esos términos y condiciones anteriormente mencionados aparece que si cambias tu suscripción, perderás el beneficio de la oferta.

Y ya es la gota que colma el vaso. Entiendo que inicialmente tiene que haber una oferta promocional para tratar de ganarse su cuota de mercado y que de la fase de expansión llega la de buscar la rentabilidad, por lo que es normal que haya alguna subida de precio o restricciones como el adiós a compartir cuenta. No importa, todo sea por aguantar la promoción del 50%. Incluso aunque las series propias lleguen cada vez más con cuentagotas y haya cancelaciones inexplicables.

Lo mejor para disfrutar del streaming es un Smart TV (salvo alguna excepción como en viajes, donde tiras de la tablet) y aquí la norma es el 4K: raro es encontrar un televisor que ni sea smart ni alcance el 4K. Sin embargo, no puedo aprovecharlo con el streaming porque en la práctica supone tener que pagar más.

Imaginemos que después de esta noticia, decido mejorar mi plan para aprovechar la resolución de mi televisor pasando del plan Estándar al Premium. Podría hacerlo sí, pero a costa de cambiar esa promoción al 50%, ya que en la práctica esto supone 'Cambiar tu suscripción'. O sea, estoy dispuesta a pagar más para mantener condiciones que me interesa y aún así pierdo la promoción.

Entiendo la búsqueda de rentabilidad, me parece algo lógico y esperable de cualquier negocio, pero desde el respecto y el cuidado a sus clientes: con esta medida o tragas solo por mantener o te están abocando a perder la promoción vitalicia. Max ha tensado demasiado la cuerda y en mi casa se ha roto.

