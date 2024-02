He comprobado cuánto han subido los precios en Mercadona y DIA. Estoy en shock

En marzo de 2022 comenzamos a ver cifras crecientes de inflación como reflejo de algo que se estaba dando en los comercios por diferentes causas: subidas continuadas de precios en materias primas, crisis energética, invasión de Ucrania, etc. En tecnología ya habíamos vivido y llevábamos tiempo con el fenómeno, debido a la demanda desbocada de la pandemia y a la crisis de oferta en semiconductores. Así, en pleno 2020 llegamos a pagar cifras disparatadas por webcams, por ejemplo, que hasta entonces estaban muy olvidadas.

En estos cuatro años, el tema de la variación de precios me ha obsesionado, y fui buscando (sin éxito al principio) formas cómodas de comprobar las subidas de las principales cadenas de supermercados.Hasta que en un momento dado desempolvé mi vieja cuenta de Día online, con la que compraba por Internet hasta 2019, mi último año en piso de estudiantes.

Y ahí encontré cifras que ya no deberían sorprender a nadie, pero que a mí me dejaron en shock al comprobarlas en 2023. Tras ver el subidón hasta 2023, he querido comprobar cómo ha evolucionado la cosa justo un año después. Si te interesa hacer la comprobación por ti mismo, los compañeros de Xataka ofrecen una gran alternativa que también he usado para confirmar algún precio.

Un viejo ticket como (otro) gran delator de una realidad asfixiante

Las webs de supermercados online permiten ver pedidos con bastante antigüedad

En su momento, para hacer la prueba con Día online, pedí al supermercado que me cargara en la cesta una de mis viejas compras de 2019. Desde el año pasado, Día ha cambiado su web, por lo que para 2024 he tenido que cambiar de método para buscar precios actuales.

En 2023, el sistema lo hacía en segundos, con algún problema. El primero es que algunos artículos de 2019 ya no se vendían. El segundo, que pudieron cambiar de nombre, incluso los de marca blanca, pues como ha pasado con la entre 2023 y 2024, la cadena sufrió remodelaciones. Por ello, opté por quedarme exactamente con los artículos que coincidían entre la compra de 2019 y la que podía hacer ahora mismo. Estos son (en negativo, precios que han bajado entre los períodos comparados):

Producto Precio 2019 (€) Precio FEBRERO 2023 (€) PrECIO FEBRERO 2024 Variación porcentual 2023 - 2024 VARIACIÓN PORCENTUAL 2019 - 2024 PATATA LAVADA MALLA 3 KG 1,99 4,22 4,99 18,24 % 150,75 % ZANAHORIA BOLSA 1 KG 0,69 0,99 1,19 20,20 % 72,46 % TOMATE ENSALADA (380 GR) 0,63 1,1 1,15 4,54 % 82,53 % MANTEQUILLA 2,25 3,65 3,55 -2,73 % 57,77 % REMOLACHA COCIDA 0,79 0,99 0,95 4,04 % 20,25 % ESPIRALES TRICOLOR 0,74 1,07 0,95 -11,21 % 28,37 % PASTA DENTRÍFICA 0,85 1,23 1,35 9,75 % 58,82 % ESTROPAJO 0,99 0,92 0,99 7,60 % 0 DÁTILES SIN HUESO 1,65 2,13 2,15 0,93 % 30,30 % TOMATE TRITURADO LATA 0,43 0,81 0,73 -9,87% 69,76 % COPOS DE AVENA INTEGRAL 0,89 1,03 0,95 -7,76% 6,74 % COGOLLOS BANDEJA 0,99 1,20 1,25 4,16 % 26,26 % ATÚN EN ACEITE DE GIRASOL 5,35 7,31 6,99 -4,37 % 30,65 % QUESO FUNDIDO LONCHAS 1,50 1,97 1,80 -8,62 % 20 % MAÍZ DULCE PACK 3 1,19 1,85 1,79 -3,24 % 50,42 % HUEVOS FRESCOS CATEGORÍA A 1,29 2,17 2,02 -6,91 % 56,58 % YOGUR NATURAL DESNATADO 0,73 1,29 1,09 -15,50 % 49,31 % MENESTRA DE VERDURAS 1,09 1,43 1,59 11,18 % 45,87 % PALITOS DE SURIMI 1,85 2,05 1,79 -12,60 % -3,24 % HARINA INTEGRAL 0,99 1,63 1,63 0 63 % TORTITAS MAÍZ 1,08 1,29 1,25 -3,10% 15,74 % PISTO CON ACEITE DE OLIVA 1,04 1,39 1,19 -14,38% 14,42 % GARBANZOS COCIDOS 0,56 1,02 0,85 -16,66% 51,57 % CEREALES CORN FLAKES 1,15 1,60 1,45 -9,37% 26,08 % LECHE DESNATADA 0,59 0,92 0,85 -7,60% 44,06 % QUESO FRESCO NATURAL 1,65 2,22 1,89 -14,86 % 14,54 % MOZZARELLA RALLADA 1,20 1,97 1,69 -14,21% 40,83 % CHAMPIÑÓN LAMINADO 1,25 1,34 1,59 18,65 % 27,2 % PERA CONFERENCIA UNIDAD 0,37 0,43 0,52 20,23 % 39,72 % BANANA 0,3 0,44 0,30 -31,81% 0 % ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 3,75 5,8 9,90 70,68 % 164 % TOTAL COMPRA 39,83 57,46 60,38 5,08 % 51,59 %

Por mucho que había leído y experimentado los precios por mí mismo, en Día y en otros supermercados, ver esta tabla fue todo un shock el año pasado, y lo sigue siendo en pleno 2024. Me pareció increíble que una cesta de la compra, compuesta sobre todo por alimentos básicos, hubiera crecido un 44,30% en poco más de tres años. Ahora, viendo la variación porcentual entre la cesta de 2019 y la de 2024, alcanzamos un crecimiento de 51,59%. Shock absoluto.

Aunque nuestra cesta puede no ser del todo representativa, pues solamente escogemos los artículos que teníamos en las cestas de 2019, la realidad es que una compra de unos 40 euros es ahora una compra de unos 60 euros. Demoledor para muchas familias e individuos. Frente a esta subida de precios, muy potenciada por el 164% de subida del aceite de oliva, el Indice de precios de consumo (IPC) ha subido un 18% según el INE.

El tomate me pareció un resumen perfecto de la subida de precios. Ahora ha bajado a 1,15 euros.

De acuerdo a ese mismo organismo, el salario mensual bruto mediano era de 1.684,3 euros en 2019 y de 1.814,4 euros en 2022 (a finales de año conoceremos la cifra de 2023). Esto supone un incremento del 7,72% en ese período, que ni mucho menos compensó la subida de precios de ese período (y no hablemos del posterior, desde la Guerra de Ucrania).

Las variaciones de precios entre 2019 y 2024 son absolutamente locas en patatas, legumbres (garbanzos cocidos creciendo un 82,14% en tres años), pasta o tomate triturado (con un 88% de incremento), y me hacen pensar en cuán difícil lo habría tenido como estudiante comprando a precios actuales (con ingresos por trabajo y becas prácticamente planos).

Por otra parte, el hecho de que una compra de 100 euros de 2019 hoy sea de 151 euros, de media, hace que deje de considerar a Día lo que fue entonces: uno de los supermercados más baratos. Solo hay que echar un vistazo a productos esenciales para comprobarlo. Según la OCU, en 2023, Día estuvo entre los que subieron precios por encima del IPC, aunque menos que otros grandes como Alcampo o Carrefour.

Mercadona: así es la subida desde 2020 en el supermercado más mediático

Después de haber podido comprobar estas impactantes cifras sobre el supermercado que más visité hace unos años, pedí ayuda a compañeros de Webedia para confeccionar una lista similar con productos de Mercadona.

Gracias al servicio de compra online, una compañera pudo conseguirme todos los tickets que guardaba desde finales de 2020. La tecnología vuelve a ayudarnos a recordar lo que llegamos a pagar en su día, aunque desgraciadamente no podremos comparar con Día, pues como hemos señalado, en aquel supermercado partíamos de precios de un año antes, finales de 2019. Desde el año pasado, he podido actualizar la lista gracias a los registros de precios actuales que hay en Internet.





La elección de productos ha sido más limitada, habiendo escogido solamente aquellos que se encuentran presentes en los tickets de ambas épocas, más los que hemos añadido de 2024. Esto no pretende ser un estudio científico, sino solo un ejercicio de comprensión de qué ha pasado, más allá de lo que vemos cada día a la hora de pasar por caja, que no es poco.

PRODUCTO PRECIO OCTUBRE 2020 (€) PRECIO DICIEMBRE 2022 (€) PRECIO FEBRERO 2024 (€) VARIACIÓN PORCENTUAL 2022 - 2024 VARIACIÓN PORCENTUAL 2020 - 2024 Cerveza Clásica Steinburg 2,76 3,6 3,72 3,33 % 34,78 % Yogur natural Hacendado 0,74 1,05 1,05 0 41,89 % Mantequilla sin sal Hacendado 1,65 2,15 1,9 -11,62 % 15,15 % Bases de pizza artesanas Hacendado 1,75 1,9 1,9 0 8,57 % Sal fina Hacendado 0,23 0,25 0,35 40 % 52,17 % Cebolla troceada Hacendado ultracongelada 0,74 1 1,10 10 % 48,64 % Maíz dulce Hacendado 0,95 1,2 1,25 4,16 % 31,57 % Atún claro al natural Hacendado 3,45 4,4 4,35 -1,13 % 26,08 % Macarrón Hacendado 0,75 1,3 1,35 3,84 % 80% Limpiador Muebles jabonoso para Madera Bosque Verde 1,4 1,5 1,55 3,33 % 10,71 % Amoníaco perfumado Bosque Verde 0,59 0,65 0,65 0 % 10,16 % Lenteja pardina Hacendado 1,49 1,6 2,08 30 % 39,59 % Mini taquitos de jamón Incarlopsa 2,15 2,29 2,65 15,72 % 23,25 % Huevos de gallinas camperas 1,95 2,65 2,71 2.26 % 38,97 % Desodorante stick original Tulipán Negro 2,3 2,4 2,4 0 % 4,34 % Galletas María Hacendado 0,95 1,5 1,58 5,33 % 66,31 % Galletas Relieve Hacendado 0,95 1,45 1,50 3,44 % 57,89 % TOTAL COMPRA 24,80 30,89 32,09 3,88 % 29,39 %

Aquí vemos una variación de precios también desbocada entre 2019 y 2024, del 29,39 %. Que la cifra sea más baja puede venir explicado por la elección de artículos. Sorprende enormemente el subidón de los macarrones, del 80 %. Parte de ello, como la subida de las galletas, se explica, probablemente, con la subida del trigo. También es especialmente dolorosa la subida de la sal (52,,17 %) o de los yogures (41,89 %).

A partir de ahora, compararé más entre supermercados a la hora de adquirir los productos que más han subido, y me preocuparé algo más por comprar de forma que registre en PDF u otros formatos los tickets (hay supermercados que te ofrecen tickets así sin comprar online). Así podré ver mejor la evolución de precios que tanto llevo queriendo comprobar.





Tanto en Día como en Mercadona es interesante repasar qué productos han subido y bajado desde 2022 y 2023. Como anécdota, si sacamos el aceite de la cesta, la compra del Día pasa de 51,66 euros de 2023 a 50,48 de 2024. El aceite lastra ese mini ahorro y de un año a otro la cesta sube un 5,08 %. Nuestra cesta en Mercadona, un 3,88%. Al menos ya no son los crecimientos interanuales abismales que vimos hace muy poco tiempo.

