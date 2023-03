He probado el antivirus Avast Ultimate durante una semana. Esto es lo que me ha aportado frente a Windows Defender

Es muy posible que si me hubieras preguntado hace un tiempo sobre cuál es el mejor antivirus te diría que "el sentido común". Mi opinión al respecto no ha cambiado, ya que creo firmemente que si Internet sigue introduciéndose en nuestras vidas de la forma en la que lo está haciendo, nos falta aún mucha formación para mantener nuestra privacidad y seguridad en línea.

Sin embargo, hay herramientas que nos pueden ayudar a guiarnos hacia esa meta. Los antivirus llevan existiendo ya varias décadas, y siempre han estado en constante evolución, casi como una simbiosis junto a lo que sucedía en el mundo del malware. Hoy día, además de seguir ofreciendo herramientas para detectar archivos maliciosos y desinfectar nuestro equipo, también cuentan con soluciones para mantener nuestra privacidad online, ya sea bloqueando rastreadores, añadiendo capas de seguridad por medio de VPN, u ofreciendo medidas para combatir brechas de seguridad.

Avast hace un trabajo magnífico en todos estos aspectos. Si bien su herramienta gratuita siempre ha estado a disposición de sus usuarios, nosotros hemos tenido también la oportunidad de probar Avast Ultimate, su paquete más avanzado. Además, también hemos aprovechado para sacar nuestras propias conclusiones sobre si sigue mereciendo la pena contar con un antivirus hoy día en nuestro PC.

Avast sigue siendo la "vieja confiable" de los antivirus

Yo mismo he sido usuario de la versión gratuita de Avast hace algunos años. De mi experiencia puedo concluir que suele ser uno de los antivirus menos intrusivos una vez el usuario haya configurado sus preferencias en cuanto a notificaciones y demás. Con Ultimate me ha sucedido algo similar.

Ultimate es "la crème de la crème" de Avast. Básicamente es la versión Premium del antivirus, con múltiples ventajas frente a la versión gratuita, y además incluye un paquete con tres aplicaciones: Avast Cleanup Premium, Avast SecureLine VPN y Avast AntiTrack. De esta forma, en un mismo paquete obtenemos antivirus, una herramienta para limpiar nuestro equipo, un VPN, y una aplicación que mantiene segura nuestra huella digital en la red.

Cada vez que instalo algo en mi ordenador suelo meditarlo bastante, ya que no me gusta llenar de basura mi PC. Sin embargo, para aquellos que sean algo más descuidados, o que simplemente desconozcan cómo optimizar con eficacia el almacenamiento del equipo, puede que el paquete de Avast le ayude en esta misión. Y es que estas aplicaciones dan una sensación de seguridad muy agradable para todo el que quiera despreocuparse de mantener su ordenador.

Avast Premium Security es la versión más avanzada del antivirus de la compañía. Además de bloquear archivos maliciosos y poder desinfectar nuestro ordenador, este antivirus también cuenta con una serie de recursos de gran utilidad. Es por ello que bajo estas líneas te explicamos por puntos algunas de las más destacadas:

Protección de DNS: protección contra la redirección a sitios web falsos mediante el bloqueo de configuración de DNS.

protección contra la redirección a sitios web falsos mediante el bloqueo de configuración de DNS. Sandbox: un entorno seguro y aislado en el que poder ejecutar aplicaciones que consideres poco fiables.

un entorno seguro y aislado en el que poder ejecutar aplicaciones que consideres poco fiables. Cortafuegos: una capa adicional de seguridad para evitar que los hackers puedan acceder a nuestro PC y hacerse con nuestra información.

una capa adicional de seguridad para evitar que los hackers puedan acceder a nuestro PC y hacerse con nuestra información. Escudo de webcam: bloquea el acceso de la webcam a toda aplicación que no sea de confianza.

bloquea el acceso de la webcam a toda aplicación que no sea de confianza. Destructor de datos: un rápido acceso a nuestros archivos confidenciales para poder eliminarlos de forma segura.

un rápido acceso a nuestros archivos confidenciales para poder eliminarlos de forma segura. Escudo ransomware: protege nuestras carpetas personales para que no caigan en las manos de los ciberdelincuentes ante ataques de ransomware.

protege nuestras carpetas personales para que no caigan en las manos de los ciberdelincuentes ante ataques de ransomware. Actualizador de software: el antivirus recopila todas nuestras aplicaciones instaladas y es capaz de actualizarlas de forma sencilla y unificada.

el antivirus recopila todas nuestras aplicaciones instaladas y es capaz de actualizarlas de forma sencilla y unificada. Instalación en hasta 10 dispositivos: Premium Security puede ser instalado en hasta 10 dispositivos con una sola compra. Además es compatible con PC, Mac, Android y iOS.

La aplicación de Premium Security resulta ser bastante liviana. La interfaz es muy sencilla, y todos los puntos tratados anteriormente son configurables, por lo que el usuario puede aplicar los ajustes que vea necesarios para configurar la seguridad a medida. Esto es importante, ya que los antivirus suelen ser bastante molestos con las notificaciones y Avast no es una excepción. De hecho, puede llegar a avisar de archivos que no tienen por qué ser una amenaza. Sin embargo, dedicándole tan solo unos minutos podrás quitarte de en medio todas las advertencias y sonidos de la aplicación que no te sean útiles.

La gente de Avast sabe que los usuarios tienen especial aversión a las notificaciones y soniditos. Es por ello que también incluyen un modo de "No molestar" para silenciar de raíz todas las advertencias que nos comunique la aplicación. De esta manera, Avast se centrará en operar en base a la configuración que le hayamos dado y no nos molestará con ruiditos cada vez que detecte algo que no suela ser un riesgo para nuestro equipo.

El análisis de archivos es bastante eficaz, y además tenemos varios modos para hacerlo. Por un lado tenemos el análisis de virus completo, el cual hará inspección de todos los archivos que tengamos en nuestro PC. Sin embargo, también podemos analizar una unidad en específico, o incluso analizar el arranque de Windows para buscar amenazas. También nos da la opción para ejecutar un análisis personalizado, pudiendo configurar cada una de las comprobaciones que queremos que el software haga.

Avast sigue ofreciendo un software avanzado y sencillo de utilizar. Además, se ha adaptado a los tiempos que corren con soluciones para la privacidad en la red.

Otra opción muy útil es la posibilidad de que Avast pueda analizar nuestra red, pudiendo detectar problemas de vulnerabilidad e incluso inspeccionar los dispositivos que se encuentran conectados a ella, además de avisarnos de cuando un dispositivo nuevo se conecta a la red. Junto a esto también podemos obtener información sobre si nuestro correo electrónico ha sido hallado en alguna brecha de seguridad en sitios web, pudiendo cambiar la contraseña tan pronto como averigüemos esta información. Además, Avast también nos protegerá de que el malware y aplicaciones no deseadas se hagan con las contraseñas que hayamos guardado en el baúl de nuestro navegador.

Todas estas funciones hacen de Avast un antivirus muy versátil y escalable, contando con diversas opciones de configuración y pudiendo aplicar nuestras propias excepciones. Sin embargo, me preocupaba un aspecto: el consumo de recursos de nuestro PC.

Analizando en profundidad el rendimiento de las aplicaciones de Avast y echándole un ojo a su consumo de recursos, me halaga saber que puedo estar tranquilo también en este aspecto. Suele ser uno de los puntos que más me echan para atrás cuando instalo este tipo de aplicaciones, pero lo cierto es que Avast no requiere de demasiados recursos. De hecho, la gran mayoría de las veces, aplicaciones como Discord o Slack se apropian de manera más agresiva de la RAM. Más aún si hablamos de Google Chrome.

Durante un uso en segundo plano, Avast Premium Security consumía alrededor de 80 o 90 MB. A este consumo de memoria hay que agregarle los procesos adicionales del software para que el servicio funcione correctamente y el trabajo de las aplicaciones que se incluyen en el paquete. En total no debería de consumirnos más de 200 o 300 MB de RAM.

Analizando su consumo mientras ejecutaba un análisis profundo de mi equipo, las cifras tampoco se han disparado mucho. En este caso veía como el conjunto de todos los procesos de Avast no superaba nunca los 500 MB. Si decides instalar únicamente el antivirus, en este caso no llegarás casi nunca a los 300 MB por lo que menos recursos consumirá el software aún.

Este consumo se notará más evidentemente en equipos con 4GB de RAM o menos, puesto que ahí la gestión de la memoria debe de ser mucho más exhaustiva. Sin embargo, para equipos de 8GB de RAM o más, no deberías de notar nada. De hecho, el equipo utilizado para la prueba ha sido un portátil Lenovo Ideapad 330 con 8GB de RAM.

Además de la aplicación de antivirus principal, el paquete Ultimate de Avast también incluye un VPN, una herramienta de limpieza de archivos y un bloqueador de rastreadores para navegar de forma segura.

Yendo por partes, el VPN es una aplicación bastante sencilla que nos permite enmascarar nuestra IP por la de alguna de los países disponibles. Tenemos un buen abanico de países que escoger y además podemos conectarnos a servidores optimizados para la descarga de torrents, e incluso streaming, por si queremos echarle un ojo al catálogo de títulos de Netflix de otros países.

Cleanup Premium funciona como una aplicación sencilla para limpiar nuestro PC de archivos temporales y demás elementos que ocupen espacio innecesario en nuestro ordenador. También tenemos la opción de desfragmentar nuestros discos e incluso ver el estado de nuestras unidades. Son recursos que podemos hacer a mano en nuestro PC, pero resulta cómodo tener todas estas opciones de manera unificada y sin ser nada intrusiva.

Por último tenemos Avast AntiTrack Premium, una sencilla herramienta que nos permite aplicar medidas antiseguimiento, o disponer de una whitelist de sitios permitidos a los que queramos acceder desde el navegador. En mi opinión resulta la aplicación menos útil del paquete, ya que no está demostrada su eficacia y cualquier extensión bloqueadora correctamente configurada junto a un navegador fiable y seguro tendremos de sobra. Además incluye opciones como la limpieza del navegador, algo que se solapa y ya se incluye en su herramienta de limpieza general Cleanup.

Avast se ha labrado una gran reputación con su antivirus, ya que se trata de un software simple, rápido y eficaz. Sin embargo, puede que los usuarios se encuentren escépticos acerca de sus aplicaciones adicionales. Son útiles, y son un reflejo de lo mucho que se esfuerzan las compañías para que este tipo de software siga siendo relevante a día de hoy. Eso sí, al usuario le resultará aún más útil cuando no se tiene demasiado conocimiento sobre las diversas técnicas de fraude cibernético y mantenimiento básico de equipo.

Hoy día, tanto Windows Defender, como XProtect, que son los servicios que se incluyen de serie en equipos con Windows y macOS, suelen bastar a la gran mayoría de los usuarios. Sin embargo, cada vez los antivirus son más versátiles, e incluyen opciones que pueden llegar a ser útiles para un buen número de personas. Además, con el avance del malware y las técnicas de suplantación y robo de datos, mantener nuestro ecosistema informático seguro debería de ser una prioridad.