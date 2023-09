Hoy llega macOS Sonoma: esto es todo lo que tienes que saber para instalarlo sin problemas

El pasado mes de junio durante la WWDC 2023 fuimos testigo de la presentación del nuevo macOS Sonoma. El sistema operativo que marcaría una nueva generación como estamos acostumbrados cada año (aunque cada vez es más difícil traer increíbles novedades. Los widgets son los auténticos protagonistas que saltan ahora al escritorio desde el centro de control así como otras novedades menores en su funcionamiento.

Tras el Apple Event donde se presentaron los nuevos iPhone 15 Pro, Apple anunció junto a iOS 17 la fecha de lanzamiento de macOS Sonoma para todos los usuarios. Y el día ha llegado siendo esta tarde la fecha elegida. Pero antes de ello es importante seguir una serie de consejos e informarse antes de realizar la instalación.

Cuándo y cómo vas a poder actualizar a macOS Sonoma

Salvo una sorpresa mayúscula, macOS Sonoma va a ser lanzado una semana después de iOS 17 o iPadOS 17, los sistemas operativo del resto de dispositivos de Apple. En este caso macOS Sonoma llega este martes a las 19:00 horas (hora peninsular española) para todos los usuarios que tengan un Mac compatible (que veremos más adelante).

Es importante destacar que los servidores cuando se lanza una actualización de este calibre como es el salto de macOS 13 a macOS 14 van a estar un poco colapsados. Esto se traslada precisamente a que como usuarios no vamos a poder actualizar al momento, pudiendo ver como no aparece la correspondiente actualización o si tarda mucho tiempo en descargarse. De esta manera, es importante ser pacientes a la hora de querer instalar la correspondiente actualización.

A partir de 19:00 horas en España (11:00 en Ciudad de México) vas a poder acceder en tu Mac a Configuración > General > Actualización de software. Si todo ha ido bien, aparecerá la actualización de macOS Sonoma 14 para instalar. Previamente, se tendrán que aceptar las condiciones del servicio, y esperar a la descarga y posterior instalación.

Consejos a seguir antes de actualizar macOS

macOS no es perfecto, al igual que tampoco lo es Windows. Esto hace que esta nueva versión del sistema operativo pueda terminar fallando, pese a que ha pasado un largo proceso de betas. Si bien, la experiencia nos dice que macOS en sus primeras versiones suele 'flojear' un poco. Esto hace que sea importante tener una copia de seguridad de todos los datos.

Y es que al actualizar se mantiene toda la información y aplicaciones almacenadas de manera local. Pero si hay algún bug que te impide por ejemplo abrir alguna aplicación tendrás que formatear. Ante estos casos es importante mantener una copia de seguridad en una unidad de almacenamiento externa con Time Machine. Así en todo momento tu información va a estar a salvo y la podrás recuperar si ocurre algo malo.

Pero además de ello es importante también contar con una conexión lo más estable posible (que no veloz). Es más importante que no tenga picos de caídas o bajadas en la velocidad con el objetivo de que no se pierdan paquetes. Pero lo mismo ocurre con la batería al requerir de un mínimo de energía para completar la actualización. Y en ningún caso vas a poder permitir que se quede sin batería a mitad de instalación, por las consecuencias que eso puede acarrear.

Pero además de la batería y la conexión el almacenamiento y el tiempo son importantes. Y es que recomendamos tener 50 GB de almacenamiento libre para realizar la instalación así como 60 minutos de tu tiempo que es lo que te puede tardar en el cómputo global del proceso.

Comprueba si tu Mac es compatible con macOS Sonoma

Uno de los puntos clave a la hora de actualizar esta tarde a macOS Sonoma es conocer si el ordenador que tienes en tu poder es compatible con esta actualización. Es cierto que debido a las pocas novedades que presenta en este caso se han mantenido prácticamente los mismos dispositivos que ya instalaban macOS Ventura 13. Pero igualmente la lista donde vas a encontrar tu equipo es la siguiente:

iMac: finales de 2017 en adelante.

finales de 2017 en adelante. iMac Pro: 2017.

2017. MacBook Air: 2018 en adelante.

2018 en adelante. MacBook Pro: 2016 en adelante.

2016 en adelante. Mac Pro: 2019 en adelante.

2019 en adelante. Mac mini: 2018 en adelante.

2018 en adelante. MacBook: 2017 en adelante.

