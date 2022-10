Llevo años usando neobancos: estos son los mejores usos para sacarles todo el partido

La forma en la que gestionamos nuestro dinero ha cambiado, y desde hace unos años, los neobancos se han asentado en España para ofrecer un buen abanico de ventajas a sus clientes.

Ya sea si viajas mucho, haces compras online, o disfrutas de la versatilidad que ofrecen sus aplicaciones, este tipo de entidades financieras suelen ser una gran opción, ya que además de todo eso, tampoco suelen ofrecer compromisos de permanencia. Hace unos días ya contábamos algunas de sus ventajas por registrarse en alguno de ellos, y en este artículo hemos querido recopilar el uso que le dan nuestros editores en su día a día.

Bárbara Bécares - Wise

Uso Wise. Viajo mucho o a veces vivo temporadas largas en otros países y en ciertos lugares sacar dinero es carísimo. Recuerdo una vez en México que el Banco Santander de allí me cobró unos 30 euros por sacar 300. Y en general es mucho. A veces incluso pedía a mi padre que entrase a mi cuenta (porque tiene acceso), sacase dinero (varios cientos de euros), y me lo enviase por Western Union porque me salía más barato que sacar de un cajero.

Cuando descubrí Wise esto cambió. Por un lado, pago muchísima menos comisión, el cambio que me hacen es más acertado y además estoy segura de que si alguien me robara el bolso o la cartera, en esa tarjeta encontrarían una cantidad limitada de dinero y no casi todos mis ahorros. La aplicación para pagar online es mucho más moderna que la de mi banco, con procesos bastante largos hasta que finalmente logro pagar.

José Alberto Lizana - Rebellion y Curve

En mi caso uno de los principales neobancos que uso en mi día a día es Rebellion, ya que a mi parecer cuenta con numerosas ventajas a la hora de realizar compras en cualquier establecimiento de manera virtual. Y es que de este neobanco estoy enamorado de su tarjeta virtual que me permite realizar compras en esas tiendas que a veces pueden no ser de la máxima confianza y en la que no quiero dar mis datos de la tarjeta bancaria de mi banco principal. Además, al ser un neobanco que puede llegar a ser poco conocido, con el sistema de afiliados entre amigos hemos conseguido sacar un buen dinero a través del registro con los códigos de referido, que siempre es positivo.

Pero este no es el único neobanco en el que tengo cuenta, ya que también hago uso de Curve en el día a día. En el caso de tener tarjetas de diferentes entidades bancarias o incluso de una misma donde tengo tanto tarjetas de crédito como de débito puede ser un auténtico suplicio llevarlas todas encima. Con Curve consigo que con una sola tarjeta pueda llevarlas todas encima al elegir cómodamente desde su aplicación con que banco quiero pagar y la modalidad a elegir. Además, durante el primer año se puede terminar ganando cashback con todas las compras, y granito a granito he podido cosechar dinero para darme un capricho.

Antonio Vallejo - Revolut y Wise

Suelo viajar bastante y realizar compras online, por lo que contar en mi día a día con propuestas tales como Revolut o Wise son de gran ayuda. Reconozco que todo el mundo me hablaba de Revolut en mi entorno, pero decidí posponer mi registro en esta entidad por simple pereza. No obstante, he de decir que últimamente cuido bastante más mi seguridad y privacidad en Internet, y realizar compras online con tu banco principal a veces puede suponer un problema, ya que vivimos en la edad de los hackeos masivos y las brechas de seguridad constantes.

Es por ello que Revolut me permite crear tarjetas de debito de un solo uso con las que pagar una compra y después deshacerme de ella para generar otro número de tarjeta. De esta manera, puedo comprar con la confianza de que si, el sitio web en el que compro sufre una brecha de seguridad, puedo estar tranquilo de que no le ocurrirá nada a mi dinero.

Otra de las aplicaciones que uso frecuentemente es Wise. Y es que esta aplicación me ha permitido poder viajar sin tener que preocuparme por las comisiones de mis gastos, o las tasas abusivas por cambio de moneda. Wise me permite enviar y recibir dinero sea la divisa que sea y con un cambio bastante acertado, ahorrándome un buen dinero en comisiones. En una única cuenta puedo disponer de múltiples carteras con distintas divisas y así poder transferir dinero sin importar el país en el que esté.

A todas las ventajas que explico también le acompaña una experiencia de software magnífica tanto en Revolut como en Wise, ya que sus aplicaciones funcionan muchísimo mejor que las de mi banco principal, y es una gozada poder hacer trámites sin preocuparse por nada.

Antonio Sabán - Revolut y Bnext

A día de hoy, utilizo sobre todo Revolut. Más allá de que su aplicación me encanta, con Revolut cuento con una tarjeta virtual que es donde se me cobran todas las suscripciones. Eso me aporta tener localizado en un solo lugar y con notificaciones fiables todos los cargos mensuales pequeños que podrían pasar inadvertidos en otras cuentas. Además, también la aprovecho por el cashback que ofrece en Aliexpress o JustEat.

Para viajes al extranjero, hasta ahora he utilizado Bnext. Suelo pagar con tarjeta con el móvil, por lo que realmente la utilizo poco. Sin embargo, al haber países donde el uso de la tarjeta no está tan extendido, uso la de Bnext para sacar de cajeros sin comisión.