Microsoft usó un "carrito USB de la muerte" para adaptar Windows 98 a los dispositivos USB: era capaz de 'freír' un PC en segundos

A día de hoy el USB es el estándar indiscutible en nuestros dispositivos electrónicos. Un teclado, un ratón o una unidad de almacenamiento externa funciona a través de USB, aunque este no siempre ha sido el estándar. No fue hasta el nuevo milenio cuando esta tecnología fue siendo un estándar en los ordenadores, aunque fue un proceso progresivo.

En ese momento el hardware estaba avanzando en ese sentido, pero el software no acompañaba. Windows 98 no estaba preparado para usar USB, y es por ello que tomó las medidas necesarias para hacerlo complicado. Y para hacer el testeo necesario de esta compatibilidad se creó un "coche USB de la muerte", en el que los ordenadores debían ser conectados y comprobar si Windows 98 colapsaba o no.

Un carrito de la muerte para poner a prueba a los ingenieros de Windows 98

En una entrevista publicada en YouTube, el desarrollador de Microsoft Raymond Chen, contó cómo Windows 98 se adaptó al estándar USB. Este carrito o coche contaba con más de 60 dispositivos USB en cadena de diferentes tipos. Los ordenadores que se pasaban la prueba se conectaban a este carro a través de un solo conector.

Este fue el resultado del trabajo de los desarrolladores e ingenieros de Windows que necesitaban trabajar en un sistema robusto de soporte USB. En la entrevista afirma que el dispositivo era un carrito de oficina de correos reutilizado con todos los dispositivos USB cargados. En concreto 64 dispositivos donde se integraban cuatro teclados, tres ratones, impresoras y todo tipo de periféricos.

El objetivo era aterrorizar a los desarrolladores gracias a su capacidad de desplazarse fácilmente a las oficinas donde trabajaban. Al momento de conectar el carrito a la máquina donde se estaba ejecutando Windows 98 se podía ver como se volvía "loca", ya que no podía hacer frente a 64 dispositivos a la vez. Puede que de uno en uno fuera posible, pero el objetivo era que funcionara con todos aunque siempre se acababa con el pantallazo azul.

El desarrollador bromeó con que era una manera de asustar a los desarrolladores más inocentes y que se usó el carro para preparar PC BSOD. En concreto, hablaba de un laboratorio de pruebas USB con diferentes máquinas encadenadas. Al final era un modo de testear el sistema para todo lo que estaba por venir. Y ya vemos como algo tan habitual como conectar un dispositivo USB no es nada complejo, pero en la época fue un auténtico reto para los desarrolladores.

