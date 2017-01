Minecraft y LinkedIn, claves para identificar al supuesto autor de la botnet Mirai

En noviembre del año pasado, Alemania se quedaba sin Internet por culpa de un ataque de la botnet Mirai, que también se usó en el ataque a Dyn. La fuerza de Mirai y de las botnets era lo que asustaba, si un malware como este había sido capaz de dejar sin conexión a la web a todo un país teníamos que empezar a preocuparnos con motivos.

Mirai fue la responsable de tumbar la web de Brian Krebs durante varios días. Desde entonces ha estado investigando quién se esconde detrás de ella, y entre los datos que ha recogido y las conexiones con el mundo de Minecraft y LinkedIn, ha publicado en un extensísimo artículo en el que dice tener indicios de saber quién es Anna-senpai, supuesto autor o autores de la botnet.

El proceso que Krebs ha seguido ha llevado cientos de horas de trabajo, así que vamos a intentar explicar las claves que han llevado a este experto en seguridad a determinar que la identidad real de este avatar es Paras Jha, propietario de Protraf Solutions.

Hace unos meses publicamos un artículo detallando qué son las botnets exactamente. Como tal, Mirai escanea el IoT buscando dispositivos poco protegidos que pueda usar como réplicas para lanzar ataques distribuidos de denegación de servicio o DDoS. Este tipo de ataques se suelen utilizar para "tumbar" en la red a negocios, webs personales de gente influyente, agencias gubernamentales y ONGs casi a diario.

Mirai es capaz de colapsar los servidores con tráfico basura a velocidades de 620 gbps, lo que es una cifra desproporcionada, sólo a base de aprovecharse de dispositivos pobremente protegidos que usar como réplicas.

Esta botnet tumbó la web de Brian Krebs durante cuatro días el pasado mes de septiembre. Por lo que él mismo ha publicado, la elección de su web personal no fue algo casual. Todo habría sido desencadenado por un asunto de un artículo que no había gustado a alguien.

Según Krebs, Mirai es sólo la última encarnación de una familia de botnets que lleva bastante tiempo en desarrollo. Entre estos encontramos Bashlite, Gafgyt, Qbot, Remaiten y Torlus. Cada uno tiene un nombre distinto por diferencias fundamentales en el código entre ellos, pero la base en todos es la misma.

Estas botnets habrían empezado a ser utilizadas en 2014 para atacar servidores de Minecraft. Detrás de estos ataques estaría el grupo leldos, que usaban el malware para "tumbar" los más importantes. El porqué lo da Robert Coelho, vicepresidente de ProxyPipe, empresa especializada en proteger servidores de Minecraft:

ProxyPipe recibió las atenciones de leldos, que lanzaron un ataque DDoS a 300 gbps, y que se dedicaron a provocar a los jugadores en Twitter:

En el momento en el que se lanzaron los ataques, ProxyPipe confiaba en Verisign para protegerse contra ataques DDoS. En esta firma de seguridad afirmaron que era el mayor ataque que habían visto nunca, y se repetirían en 2015 tras recibir amenazas de un entonces adolescente llamado Christopher "CJ" Sculti.

Sculti era el propietario y único empleado de una empresa de protección contra ataques DDoS llamada Datawagon (que intentaba atraer a clientes del mundo Minecraft), cuyos servidores estaban alojados en el espacio de otra empresa que vendía protección a servidores de Minecraft llamada ProTraf Solutions.

Desde ProxyPipe están convencidos de que leldos está formado por Sculti y gente de ProTraf. ¿Por qué? El ataque que sufrieron en 2015 coincidió con el robo de espacio de direcciones de Internet de sus servidores. Al parecer, las direcciones secuestradas fueron a parar de alguna manera a FastReturn, algo que la empresa Dyn confirmó mediante un análisis (así como también confirmó el ataque y el robo de direcciones).

Pocos meses después del ataque, el responsable de FastReturn fue a trabajar para ProTraf, vendiendo la mayoría de direcciones asignadas a FastReturn en el proceso. Esta persona responde al nombre de Ammar Zuberi, y niega cualquier tipo de pertenencia a leldos, si bien incrimina a CJ Sculti y al staff de ProTraf.

Zuberi llevó a otra pieza de la investigación, Josiah White, experto en mitigación de ataques DDoS en ProTraf. Además, White es el autor de dos botnets que nombramos unas líneas más arriba, Qbot y Bashlite, como él mismo reconoció ante Brian Krebs (si bien él no pensaba que su código se vendería o intercambiaría online). Y de nuevo, ProTraf aparece en la conversación.

Krebs empieza a investigar a la empresa y descubre que sólo tiene otro empleado: Paras Jha, que también es el presidente de la compañía.

Según se puede leer en el perfil de LinkedIn de Paras Jha, el programador / hacker / empresario se define a sí mismo de la siguiente manera:

Automotivado, en séptimo grado empezó a aprender a programar de forma autodidacta en distintos lenguajes. Hoy, sus habilidades para el desarrollo de software incluyen C#, Java, Golang, C, C++, PHP, x86 ASM y sin olvidar lenguajes web como Javascript y HTML/CSS.