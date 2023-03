El nuevo ChatGPT de Bing me parecía muy aburrido. Hasta que me han permitido cambiar su personalidad

Desde su lanzamiento hace unas semanas, el nuevo chatbot de Bing, basado en ChatGPT, vive una crisis de personalidad constante. Entrar a charlar con él es como jugar a la ruleta rusa, nunca sabes qué te va a tocar.

En un primer momento, nada más lanzarse, Bing destacaba por sus dudas existenciales, y por incurrir en 'alucinaciones' (término técnico) que en ocasiones entraban directamente en el campo de la locura (como esa vez que afirmó que Pedro Sánchez había borrado de Internet sus múltiples fotos con barba sólo para dejarle mal).

En una segunda fase, Microsoft decidió atar en corto a Bing, limitando la longitud de las conversaciones para evitar desvaríos y, en algunos momentos, tornando más 'mecánicas' sus respuestas.

Poco después, decidió suavizar parte de esas limitaciones, pero la cosa no cambió demasiado... aunque sí se avisaba de un gran cambio: en breve la personalidad de Bing pasaría a ser configurable por el usuario.

No estaba muy claro cuándo estaría disponible esa funcionalidad. Pero hace un par de días, el jefe de servicios web de Microsoft, Mikhail Parakhin, anunciaba en Twitter que el 90% de los usuarios del nuevo Bing con ChatGPT,

Now almost everyone - 90% - should be seeing the Bing Chat Mode selector (the tri-toggle). I definitely prefer Creative, but Precise is also interesting - it's much more factual. See which one you like. The 10% who are still in the control group should start seeing it today.