Oscars 2022: dónde ver las películas nominadas en plataformas de streaming. El poder del perro, Dune, Encanto y más

El próximo 27 de marzo tendrá lugar la 94ª edición de los Premios Oscar, una ceremonia que dará de qué hablar y que nuestros compañeros de Espinof la cubrirán en todo momento. El pasado mes de febrero pudimos descubrir todas las nominaciones, y ahora estamos a pocos días de conocer quiénes serán los que se lleven esta preciada estatuilla.

En este artículo hemos querido darle un repaso a todas las obras que se encuentran nominadas en los Oscars 2022, y mostraros desde qué plataforma podéis optar a ver las películas, cortometrajes y documentales que aspiran al galardón. Si bien algunas de ellas no tenéis más remedio que verlas en el cine, hay otras tantas a las que ya podemos acceder a través de las plataformas de streaming. Os dejamos con ellas.

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Geneviève Lemon, Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Yvette Parsons, Tatum Warren-Ngata.

Sinopsis: Un ranchero dominante pero carismático libra una guerra de intimidación contra la nueva esposa de su hermano y su hijo adolescente, hasta que salen a la luz secretos ocultos durante mucho tiempo.

Crítica de 'El poder del perro'.

Disponible en Netflix.

'Dune'

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Chang Chen, Stephen Henderson, Dave Bautista.

Sinopsis: Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido para un destino más allá de su comprensión, debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, una mercancía capaz de desbloquear el mayor potencial de la humanidad, solo sobrevivirán aquellos que puedan vencer su miedo.

Crítica de 'Dune'.

Disponible en HBO Max.

'West Side Story'

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Maddie Ziegler, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Jamila Velazquez.

Sinopsis: Dos jóvenes de bandas rivales de la ciudad de Nueva York se enamoran, pero las tensiones entre sus respectivos amigos conducen a la tragedia.

Crítica de 'West Side Story'.

Disponible en Disney+.

'El método Williams' ('King Richard')

Dirección: Reinado Marcus Green. Reparto: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

Sinopsis: La historia de cómo Richard Williams se desempeñó como entrenador de sus hijas Venus y Serena, quienes pronto se convertirán en dos de las tenistas más legendarias de la historia.

Crítica de 'El método Williams'.

Disponible en HBO Max.

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley')

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Richard Jenkins, Mark Povinelli, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson.

Sinopsis: Un carnavalero ambicioso con talento para manipular a la gente a través de tan solo unas pocas palabras bien escogidas cruza caminos con una psiquiatra que es incluso más peligrosa que él.

Crítica de 'El callejón de las almas perdidas'.

Disponible en Disney+.

'No mires arriba' ('Don't Look Up')

Dirección: Adam McKay. Reparto: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley.

Sinopsis: Dos astrónomos sin apenas reputación deben realizar una gigantesca gira mediática para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima para destruir el planeta Tierra.

Crítica de 'No mires arriba'.

Disponible en Netflix.

'Being the Ricardos'

Dirección: Aaron Sorkin. Reparto: Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Clark Gregg, Robert Pine, Linda Lavin, Christopher Denham, Jake Lacy, Nelson Franklin, John Rubinstein.

Sinopsis: Lucille Ball y Desi Arnaz se enfrentan a una crisis que podría acabar con sus carreras y otra que podría acabar con su matrimonio.

Crítica de 'Being the Ricardos'.

Disponible en Amazon Prime Video.

'Encanto'

Dirección: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith. Reparto (vocal): Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero y Wilmer Valderrama.

Sinopsis: La historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en un lugar maravilloso llamado Encanto. La magia del Encanto ha bendecido a todos los niños de la familia con poderes mágicos: todos los niños excepto uno, Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Crítica de 'Encanto'.

Disponible en Disney+.

'La tragedia de Macbeth' ('The Tragedy of Macbeth')

Dirección: Joel Coen. Reparto: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Corey Hawkins, Bertie Carvel, Brendan Gleeson, Miles Anderson, Kathryn Hunter, Harry Melling, Matt Helm, Moses Ingram, Ralph Ineson, Stephen Root.

Sinopsis: Macbeth, el barón de Glamis, recibe una profecía de un trío de brujas de que un día se convertirá en rey de Escocia. Consumido por la ambición e impulsado a la acción por su esposa, Macbeth asesina a su rey y toma el trono para sí mismo.

Crítica de 'La tragedia de Macbeth'.

Disponible en Apple TV+.

'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die')

Dirección: Cary Joji Fukunaga. Reparto: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen.

Sinopsis: Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología.

Crítica de 'Sin tiempo para morir'.

Disponible para comprar en Apple TV, Amazon Prime y Rakuten.

'Cruella'

Dirección: Craig Gillispie. Reparto: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea, Emily Beecham, Mark Strong, Kayvan Novak, Kirby Howell-Baptiste, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch.

Sinopsis: En la década de 1970 en Londres, en medio de la revolución del punk rock, una joven estafadora llamada Estella está decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras. Un día, el gusto por la moda de Estella llama la atención de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda, pero su relación pone en marcha una serie de eventos y revelaciones que harán que Estella adopte su lado malvado y se convierta en la escandalosa, elegante y vengativa Cruella.

Crítica de 'Cruella'.

Disponible en Disney+.

'Los ojos de Tammy Faye' ('The Eyes of Tammy Faye')

Dirección: Michael Showalter. Reparto: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe, Dan Johnson, Louis Cancelmi, Randy Havens.

Sinopsis: En las décadas de 1970 y 1980, Tammy Faye y Jim Bakker tuvieron un comienzo humilde para crear la red de retransmisión religiosa más grande del mundo y un parque temático, y fueron venerados por su mensaje de amor, aceptación y prosperidad.

Disponible en Disney+ a partir del 23 de marzo.

'Madres paralelas'

Dirección: Pedro Almodóvar. Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Adelfa Calvo, Ainhoa Santamaría, Daniela Santiago, Julio Manrique, Inma Ochoa, Trinidad Iglesias, Carmen Flores.

Sinopsis: Dos mujeres solteras que se han quedado embarazadas por accidente y están a punto de dar a luz se encuentran en una habitación de hospital: Janis, de mediana edad, impenitente y feliz; Ana, una adolescente, arrepentida y asustada.

Crítica de 'Madres paralelas'.

Disponible en Netflix.

'Tick, tick... Boom!'

Dirección: Lin-Manuel Miranda. Reparto: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus, Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Bradley Whitford, Judith Light, Jordan Fisher, David Iacono, Joanna Adler, Alex D. Jennings, Marie Rose Baramo, Jared Loftin.

Sinopsis: En la cúspide de su cumpleaños número 30, Jonathon Larson, un joven y prometedor compositor de teatro, navega por el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York.

Crítica de 'tick, tick... Boom!'.

Disponible en Netflix.

'4 días' ('Four Good Days')

Dirección: Rodrigo Garcia. Reparto: Glenn Close, Mila Kunis, Stephen Root, Chad Lindberg, Joshua Leonard, Michael Hyatt, Rebecca Field, Gloria Garayua, Sam Hennings, Mandy June Turpin, Violet Brinson, Senyo Amoaku, Emanuel Loarca.

Sinopsis: Una madre ayuda a su hija a superar cuatro días cruciales de recuperación del abuso de sustancias.

Disponible en Movistar+.

'Attica'

Dirección: Stanley Nelson.

Sinopsis: Cuenta el levantamiento carcelario más grande en la historia de los EE. UU. y realiza docenas de nuevas entrevistas con reclusos, periodistas y otros testigos.

Disponible en Movistar+.

'Audible'

Dirección: Matthew Ogens. Reparto: Amaree McKenstry-Hall.

Sinopsis: El jugador de fútbol americano Amaree McKenstry-Hall y sus compañeros de equipo de la Escuela para Sordos de Maryland intentan defender su racha ganadora mientras aceptan la trágica pérdida de un amigo cercano.

Disponible en Netflix.

'El rey de Zamunda' ('Coming 2 America')

Dirección: Craig Brewer. Reparto: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, Jermaine Fowler, Leslie Jones, John Amos, Wesley Snipes, Vanessa Bell Calloway, Louis Anderson, Garcelle Beauvais, KiKi Layne, Teyana Taylor.

Sinopsis: El príncipe Akeem Joffer se convertirá en rey de Zamunda cuando descubra que tiene un hijo del que nunca supo en Estados Unidos: un nativo de Queens astuto llamado Lavelle. Honrando el último deseo de su padre real de preparar a este hijo como príncipe heredero, Akeem y Semmi partieron hacia América una vez más.

Crítica de 'El rey de Zamunda'.

Disponible en Amazon Prime Video.

'Enséñame el camino a casa' ('Lead Me Home')

Dirección: Pedro Kos, Jon Shenk.

Sinopsis: Conmovedoras historias de personas sin hogar en la costa oeste de los EE. UU. enmarcan este retrato cinematográfico de una creciente crisis humanitaria.

Disponible en Netflix.

'Escribiendo con fuego' ('Writing with Fire')

Dirección: Sushmit Ghosh, Rintu Thomas. Reparto: Suneeta Prajapati, Meera Devi, Shyamkali Devi.

Sinopsis: En un panorama abarrotado de noticias dominado por hombres, surge el único periódico de la India dirigido por mujeres Dalit. Armada con teléfonos inteligentes, la reportera jefe Meera y sus periodistas rompen las tradiciones en la primera línea de los problemas que ahogan a la India y dentro de los límites de sus propios hogares, redefiniendo lo que significa el poder.

Disponible en Filmin.

'Free Guy'

Dirección: Shawn Levy. Reparto: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Camille Kostek, Channing Tatum, Jamaal Burcher, Bob Gilliam, Matty Cardarople, Owen Burke.

Sinopsis: Un cajero de banco llamado Guy se da cuenta de que es un personaje secundario en un videojuego de mundo abierto llamado Free City que pronto se desconectará.

Crítica de 'Free Guy'.

Disponible en Disney+.

'Fue la mano de Dios' ('È stata la mano di Dio')

Dirección: Paolo Sorrentino. Reparto: Filippo Scotti, Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Lino Musella, Renato Carpentieri, Sofya Gershevich, Enzo Decaro, Massimiliano Gallo, Elisabetta Pedrazzi, Ciro Capano, Biagio Manna.

Sinopsis: En la década de 1980 en Nápoles, Italia, un adolescente italiano incómodo que lucha por encontrar su lugar experimenta angustia y liberación después de que, sin darse cuenta, la leyenda del fútbol Diego Maradona lo salva de un extraño accidente.

Crítica de 'Fue la mano de Dios'.

Disponible en Netflix.

'Los Mitchell contra las máquinas' ('The Mitchells vs. the Machines')

Dirección: Michael Rianda, Jeff Rowe. Reparto: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre y Olivia Colman.

Sinopsis: El viaje por carretera de una familia peculiar y disfuncional se ve alterado cuando se encuentran en medio del apocalipsis de los robots y de repente se convierten en la última esperanza más improbable de la humanidad.

Crítica de 'Los Mitchell contra las máquinas'.

Disponible en Netflix.

'Luca'

Dirección: Enrico Casarosa. Reparto (vocal): Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan, Peter Sohn, Lorenzo Crisci, Marina Massironi y Sandy Martin.

Sinopsis: Luca y su mejor amigo Alberto viven un verano inolvidable en la Riviera italiana. Pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto profundamente guardado: son monstruos marinos de un mundo bajo el agua.

Crítica de 'Luca'.

Disponible en Disney+.

'Raya y el último dragón' ('Raya and the Last Dragon')

Dirección: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs, John Ripa.** Reparto (vocal)**: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Sandra Oh, Thalia Tran, Lucille Soong y Alan Tudyk.

Sinopsis: Hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de una guerrera solitaria, Raya, para rastrear al último y legendario dragón y restaurar así la tierra fracturada y su gente dividida.

Crítica de 'Raya y el último dragón'.

Disponible en Disney+.

'Robin Robin'

Dirección: Dan Ojari, Michael Please. Reparto (vocal): Bronte Carmichael, Richard E. Grant, Gillian Anderson y Adeel Akhtar.

Sinopsis: Un pájaro criado por ratones comienza a preguntarse a dónde pertenece y emprende un audaz viaje de autodescubrimiento.

Disponible en Netflix.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings')

Dirección: Destin Cretton. Reparto: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Ben Kingsley, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Yuen Wah, Andy Le, Paul W. He, Jayden Zhang.

Sinopsis: Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

Crítica de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

Disponible en Disney+.

'Spencer'

Dirección: Pablo Larraín. Reparto: Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Richard Sammel, Amy Manson, Ryan Wichert, Michael Epp, Olga Hellsing, Wendy Patterson, Niklas Kohrt, John Keogh.

Sinopsis: Durante sus vacaciones de Navidad con la familia real en la finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra, Diana decide dejar su matrimonio con el príncipe Carlos.

Crítica de 'Spencer'.

Disponible en Amazon Prime Video.

'Summer of Soul'

Dirección: Questlove. Reparto: Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson, Moms Mabley, Jesse Jackson, Mavis Staples, David Ruffin, Cal Tjader, The 5th Dimension, Sly and The Family Stone.

Sinopsis: Durante el mismo verano de Woodstock, más de 300,000 personas asistieron al Festival Cultural de Harlem, celebrando la música y la cultura afroamericana y promoviendo el orgullo negro y la unidad. Las imágenes del festival se encontraban en un sótano, sin ser vistas durante más de 50 años, manteniendo perdido este increíble evento en la historia de Estados Unidos, hasta ahora.

Disponible en Disney+.