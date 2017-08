Probamos el nuevo Newton, una sencilla pero poderosa alternativa de correo nativo para Windows 10

La aplicación de correo Newton, antes conocida como CloudMagic ha llegado hoy por primera vez a Windows 10. El gestor de correo que ya lleva algún tiempo en Android, iOS y macOS, recibió bastantes halagos de parte de nuestros compañeros en Applesfera.

Newton para Windows llevaba cuatro meses en beta privada, y finalmente ha llegado a la Tienda de Microsoft en su primera versión estable. En Genbeta la hemos estado probando desde hace poco más de un mes, y aprovechamos el lanzamiento para contarte qué te puedes esperar.

Una de las principales ventajas de una app de correo como Newton, es que ofrece una experiencia bastante unificada a través de múltiples plataformas. Ya sea que lo uses en Windows 10, Mac, iOS o Android (también ofrece soporte para el Apple Watch, Android Wear, y se integra con Alexa) tendrás las mismas opciones y básicamente la misma interfaz. Algo que no suele ser la norma cuando hablamos de apps de correo nativas para Windows.

En el mundo de las apps de correo nativo para Windows se siente poco amor en el aire

De hecho, en el mundo de las apps de correo nativo para Windows se siente poco amor en el aire. Hace poco hablamos de Nylas Mail, una aplicación excelente y multiplataforma que lamentablemente ha detenido su desarrollo y tampoco ofrece experiencias móviles.

En nuestra propia lista de alternativas de correo nativo para no dejar de depender del navegador, no hay una opción que ofrezca soporte multiplataforma al estilo de Newton, ni siquiera en las opciones de pago.

Sencillo pero poderoso

Newton tiene un estilo bastante minimalista, pero esto no le quita que tenga una gran cantidad de funciones poderosas con las que no contamos directamente en el correo web, al menos no sin recurrir a complementos de terceros o trucos de magia negra.

Una de mis partes favoritas de Newton son sus "superchargers". Una serie de funciones sumamente útiles e interesantes, como por ejemplo: acuses de recibo que te informan si el destinarario ha abierto tus emails con un par de "ticks" al estilo de WhatsApp. Hay servicios de terceros que cobran un plan fijo solo por añadir esta función al correo web.

Puedes obtener detalles como la fecha y hora exactas a las que tu email fue abierto, incluso saber desde donde. Puedes establecer notificaciones que te recuerden que enviaste un email y aún no recibes respuesta.

También puedes ver información sobre los contactos con los que intercambias emails. Dependiendo de los datos públicos de esa persona, Newton te muestra una biografía, y enlaces a varias redes sociales.

Tienes la posibilidad de programar emails para que se envíen después. Puedes conectar aplicaciones de productividad como Todoist, Asana, OneNote, Trello, Pocket, Instapaper, Evernote y más, gracias a sus integraciones con Newton.

Y, otra cosa bastante útil para los adictos al trabajo que no saben cuando detenerse, es que puedes detener las notificaciones de nuevos emails por determinadas cantidades de tiempo y determinados días: un periodo de "snooze".

¿Cuándo es "simple" demasiado simple?

Algo que vas a notar al probar Newton por primera vez es lo extremadamente simple que luce la aplicación. La ventana principal está básicamente "en los huesos". Lo único que aparece es tu lista de correos, un cajón de búsqueda, y un par de botones para escribir email, o actualizar la bandeja de entrada.

No tienes panel lateral de vista previa como en en la misma app de Correo de Windows 10, ni tampoco hay más opciones de visualización. El panel lateral a la izquierda se oculta de forma automática y muestra todas nuestras etiquetas. Usando el atajo de teclado SHITF+S podemos mostrarlo en un segundo.

Esta simplicidad puede ser buena para algunos, y quizás demasiado para otros. Dependerá de la forma en la que utilices tu correo con normalidad. Personalmente, algo que me molesta de Newton es que no puedes abrir un email directamente desde la bandeja, ni siquiera previsualizarlo en parte, tienes que abrirlo y dejar atrás tu lista de emails.

Puede que la interfaz sea minimalista a propósito, pero en una interfaz de escritorio sientes que se está desperdiciando espacio (especialmente de forma horizontal y si tienes un monitor muy ancho), a veces parece una app de correo móvil estirada.

Sin embargo, el cliente de correo funciona muy rápido y poder presionar "ESC" para regresar de inmediato a la bandeja de entrada, alivian bastante la situación.

Otra ventaja es que si eres de los que prefieren usar el teclado más que el ratón, Newton ofrece una gran cantidad de atajos de teclado para hacer casi todo. Navegar por tus emails es tan sencillo como depender solo de las flechas y de la tecla ESC. A esto le ayuda mucho que la app realmente vuela.

Newton se integra también muy bien con el centro de actividades de Windows 10, aunque es una lástima que no tenga una baldosa interactiva para el menú inicio. En general, para ser una primera versión cumple con lo que promete, y va más allá que otras opciones del mercado.

Esta aplicación no es gratuita, pero puedes descargarla e instalarla ya en tu ordenador con Windows 10 Anniversay Update o posterior, y tendrás un periodo de pruebas de 14 días para decidir si vale la pena o no pagar los 49,99 dólares anuales que vale la suscripción.

