Qué ciudades españolas permiten pagar multas con Bizum en 2023

Bizum no solo te sirve para saldar deudas con familiares y amigos o para pagar por algunos bienes y servicios, si no que también está desplegándose como método de pago para asuntos burocráticos con la administración. Y es que irónicamente, aunque te pueden multar por usar Bizum, también puedes usar Bizum para pagar multas.

Desgraciadamente esta forma de pago todavía no está normalizada, pero se está implantando progresivamente en diferentes localizaciones del estado. Estas son las ciudades y comunidades autónomas en las que puedes usar Bizum para pagar tus multas.

Es importante considerar que este artículo está restringido a multas y no a otros pagos a la administración como tasas e impuestos. Además, en algunos casos esta decisión de añadir a Bizum o no no compete al municipio, si no a la comunidad autónoma, que puede habilitarlo en su región.

Finalmente cabe destacar que el pago con Bizum ciertos trámites con la administración es un método de pago más opcional que se añade a los ya existentes.

Artículo en constante actualización, iremos completándolo conforme se aprueben nuevos municipios/CCAA

Castilla y León

Burgos implantó el sistema de pago de impuestos, tasas y multas con Bizum a partir del 24 de noviembre de 2022.

Comunidad Autónoma Vasca

Hace poco más de un año la CAV fue pionera a la hora de implantar Bizum como método de pago de multas, así como tasas, certificados, matriculaciones y otro tipo de recibos emitidos por diputaciones y ayuntamientos del territorio.

Así, ya puedes hacerlo capitales de provincia y grandes municipios de Euskadi como Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia / San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Barakaldo, Irún, Santurtzi, Portugalete, Basauri o Errentería.

Comunitat Valenciana

En Valencia es posible pagar los tributos municipales como impuestos y tasas municipales mediante Bizum a través de la web municipal. A partir de enero, también podrás abonar las multas.

Multas no, otros impuestos sí

Nota: en Jerez desde hace un año es posible abonar impuestos, pero no las multas, al ser competencia de la diputación. También en Montserrat (Barcelona) y en Elche (Alicante) es posible pagar los impuestos municipales.

¿Qué pasa con Madrid y Barcelona? Mientras que en Barcelona llevan meses trabajando en ello y se espera que esta opción llegue a implementarse en 2023 (todavía sin fecha oficial), el diario El País recoge que no hay noticias de Bizum.