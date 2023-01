Qué fue de El Rincón del Vago, el primer gran portal de apuntes en español... que terminaron 'copypasteando' jueces y senadores

Hace mes y medio, abordábamos en Genbeta la historia de Patatabrava.com, el portal de apuntes universitarios creado en 2002 y que alcanzaría su punto álgido de popularidad en torno a 2010. Pero la generación de jóvenes que frecuentó esta plataforma de difusión de conocimientos ya había conocido otro proyecto similar en sus años de instituto, un verdadero clásico del Internet hispanohablante al que todavía muchos recordamos con cariño: el Rincón del Vago.

En realidad, tan sólo cuatro años separan el nacimiento de ambos sitios web, pero el impacto de éste último fue mucho mayor, tanto en lo geográfico (tuvo una gran difusión en Hispanoamérica) como en lo político (esto lo explicamos al final del artículo, porque tiene miga).

El Rincón del Vago nació en febrero de 1998. Tres meses después, nacería Google.

En cualquier caso, ambos proyectos surgieron de forma muy similar, como proyectos personales de estudiantes universitarios (de la facultad de Informática de la Univ. Pontificia de Salamanca, en el caso del Rincón del Vago) sin grandes aspiraciones, pero con inesperado éxito. Si en el caso de Patatabrava.com la motivación para crearla fue usarla como proyecto final de la asignatura de Publicidad, con su predecesora el desencadenante fue la búsqueda (infructuosa) de algún trabajo publicado online para poder entregar un trabajo de Religión.

Los 'padres' de ERdV (y los primeros autores de apuntes en publicar) fueron Miguel Ángel Rodero y Javier Castellanos (entonces de 25 años), pero el ritmo de crecimiento de contenidos fue tal que el primero fichó a los pocos meses a su primo, Ángel Benito Rodero, como revisor de apuntes (abandonó para ello su empleo previo como interventor municipal de tres ayuntamientos)... y para el año 2000, tan sólo dos años después de su creación, ya contaba con una plantilla de 10 personas.

Resulta irónico que la web naciera en Salamanca. Al 'Quod natura non dat, Salmantica non preaestat' se le sumó un 'pero Internet te lo regala'

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Cuando los trabajos de clase empezaron a estar bajo sospecha

Internet antes era así [Suspiro nostálgico]

Tan sólo unos meses después de su fundación, se dio en un instituto de Madrid una curiosa escena, relatada años después por uno de sus protagonistas en El Confidencial: de los cuarenta comentarios sobre 'El Jarama' de Ferlosio presentados a un profesor, 30 se basaban en los mismos cuatro trabajos originales, en algunos casos cambiando sólo el nombre del autor. "De aquí no se va nadie hasta que me digáis quiénes son los cuatro a los que todos habéis copiado"

"Tardamos una hora en hacerle comprender que, en esa nebulosa que era internet a finales de los 90, alguien estaba compartiendo trabajos sin pedir nada a cambio. 'Se llama El Rincón del Vago', le dijimos. Nada volvió a ser lo mismo. Cualquier trabajo quedó bajo la sospecha del plagio y se desató una paranoia académica que los profesores no supieron afrontar".

De las dudas sobre el nombre a su adquisición por Eresmás

Los tres responsables de la web se dieron cuenta de que podían ganar dinero con este proyecto cuando las agencias publicitarias empezaron a acercarse a ellos: "Nos dijeron que querían nuestros espacios porque llegábamos a un público joven y esto les llamó la atención". Los ingresos bastaban "para ir haciendo pequeñas mejoras en el sitio y comprando mejores servicios y servidores".

A esas alturas se habían planteado dotar al portal de un nombre más serio y académico, pero se dieron cuenta de que 'El Rincón del Vago' no era ya sólo una marca reconocible, sino que un aspecto clave de su éxito: no sólo hacían la broma de llamar 'vago' al que consultaba sus contenidos, sino que su famosa mascota Rufo, un buitre, constituía una referencia jocosa al usuario que publicaba sus trabajos como quien deja la carroña que le sobra. Aunque en alguna entrevista también afirmaron que se eligió a ese animal "porque es el que más necesidad pasa".

Con la crisis de las puntocom, a comienzos del nuevo milenio, a los grandes del Internet español les interesó cada vez más hacerse con una plataforma que contaba con mucho tráfico y costaba poco dinero. Tras reunirse con Ya.com, Jazztel y Telefónica, vendieron el 90% de la empresa a Eresmás (después conocida como Wanadoo, Uni2, Amena... y finalmente a Orange, donde los dos fundadores aún trabajan).

Conservaron el 10% para mantenerse al frente de la gestión diaria de ERdV, hasta que en 2017 vendieron su parte al inversor mexicano Ulises Vázquez y se desvincularon por completo de su creación. En ese momento, la web tenía 2,2 millones de visitantes diarios, el 80% hispanoamericanos.

Hoy en día, la web sigue existiendo y es gestionada desde México, pero su repercusión no es ni la sombra de lo que era

Escándalos jurídicos y políticos

Rápidamente, la base de usuarios de El Rincón del Vago alcanzó las altas esferas: jueces, directores generales, senadores... lo cual provocó algún que otro escándalo. Hay edades a las que uno ya no puede permitirse el lujo de ser un 'vago':

2006. Un juez dictamina que la explosión de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad de Río Tercero (Córdoba, Argentina), que se saldó en 1995 con 7 muertos y 300 heridos, había sido producto de un accidente. Rápidamente, se descubrió que las referencias a las propiedades de los explosivos almacenados que el juez había recogido en el auto del caso estaban copypasteados de El Rincón del Vago. Al final, el juzgado terminó siendo el propio juez.

2009. Se descubre que el estudio de impacto de la estación de esquí de San Glorio (León), por el que la Junta de Castilla y León había abonado 165.000 euros, estaba parcialmente copiado de El Rincón del Vago. Les pillaron por las referencias a Menorca en el texto y por una anotación al margen no suprimida para la versión final:* "Completar. Carlos, se te ocurre cómo, no me gustaría copiar de la web"*.

2014. El senador colombiano Juan Diego Gómez, presentó un proyecto de ley para establecer un código de ética y régimen disciplinario para diplomáticos. Se descubrió que al menos 11 páginas del proyecto habían sido extraídas del Rincón del Vago. El proyecto no se aprobó.

2019. Concepción Canoyra es nombrada directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid. Dimite dos meses más tarde, una hora después de que el diario ABC desvele que parte de su tesis doctoral estaba copypasteada de Wikipedia y del Rincón del Vago.