El robado a Magic Johnson con un bebé que dio lugar a la 'startup' de vídeos de famosos personalizados de la que ahora es directivo

Las Finales de la NBA de 1988 concluyeron la temporada 87-88 de esta liga de baloncesto con la vitoria de Los Ángeles Lakers, campeón de la Conferencia Oeste, sobre Detroit Pistons, campeón de la Conferencia Este. Steven Galanis, un bebé que acababa de ganar el Sweetest Baby Contest de Chicago llegaba a Hawaii con sus padres y abuelos. Un idílico paraíso en el que Magic Johnson, uno de los mejores baloncestistas de la historia y flamante estrella de los Lakers, descansaba.

La abuela de Galanis, al encontrarse con semejante genio del deporte, no lo dudo: quería que se hiciera una foto con su nieto. Pero él no quiso, le pidió por favor que no hiciera fotos. Dio igual, la abuela del bebé se lo puso encima y al mágico jugador no le quedó más remedio que sostenerlo. El padre del retoño, fotógrafo profesional, inmortalizó la escena en la que niño y estrella compartían cara de asombro.

La anécdota con Magic Johnson terminó con el bebé que la protagonizó fundando una empresa especializada en vídeos de famosos personalizados para sus fans de la que ahora el exbaloncestista forma parte

Aunque la historia no había acabado: faltaba un recuerdo todavía mayor.

En busca del recuerdo de la estrella

El padre del entonces bebé de 7 meses recorrió la isla, cuenta el propio Steven Galanis en un hilo de tuits, en busca de un establecimiento abierto de revelado de fotografías. Encontró el único que existía y, con la foto impresa, fue en busca de Magic para pedirle que las firmara, a lo que Johnson se negó en rotundo. La historia parecía que terminó.

El pequeño creció siendo una de esas personas deseosas de lograr un autógrafo o un recuerdo de cualquier famoso, pese a que tenía la espinita clavada de su foto con el célebre base del equipo de Los Ángeles sin firmar. Algo que resolvió 25 años más tarde cuando se encontró con Magic firmando autógrafos en un local de Chicago: "Le mostré la foto y le conté la historia. ¡Le encantó!". El baloncestista firmó la foto y añadió un mensaje para su artífice, la abuela: "Feliz 88 cumpleaños, Helen. ¡Buena asistencia!".

Un año después de que Magic, 25 años después la firmase, nació la idea de Cameo

Un año después falleció la abuela de Galanis y fue durante el funeral cuando surgió la idea de la empresa que en los últimos años ha puesto en pie: Cameo. Una plataforma que permite a cualquier persona obtener vídeos personalizados de famoso pagando un precio que depende de cada estrella. Clips que pueden solicitarse para uno mismo o pare un tercero.

La historia, sin embargo, tampoco acaba ahí. El relato termina cerrándose el circulo porque Earvin Magic Johnson, Jr. ahora forma parte de ella. Acaba de entrar en la junta directiva de esta empresa y también en el catálogo de famosos de diferentes ámbitos que componen su particular oferta.

El uso de Cameo se disparó durante los meses más duros de la pandemia y triplicó su número de trabajadores

Cameo, que el pasado mes de marzo recaudó 100 millones de dólares, busca expandirse en el extranjero y aumentar características tras haber experimentado un uso disparado durante los peores meses de la pandemia en Estados Unidos. Para los fans fue una forma de sentirse acompañados por sus ídolos y, para estos, su auge representó un dinero extra. La compañía, por su parte, además de multiplicar usuarios triplicó los empleados y llegó a los 300.

Cameo busca convertirse ahora en mucho más que una plataforma para conseguir vídeos personalizados de famosos, incluyendo un componente social. La idea es que pueda servir como una vía de comunicación de celebridades de todo tipo con sus fans. "Nuestra visión a largo plazo es construir tecnología que permita a cada atleta, actor y artista desarrollar una relación personal con cada fan", dijo el otrora bebé Steven Galanis a Bloomberg. Conseguir un recuerdo de Magic hoy en día hubiese sido más fácil para la familia del fundador de la empresa.