Timos en reventa de entradas: cuidado con estas estafas si no quieres terminar quedándote fuera de ese concierto

"¡Oh, dios mío, 'The Stronziers of M3t4l' se van a separar y han anunciado que darán el último concierto de su historia en Villarriba del Quinto Pino, no me lo puedo perder!". Esa es la típica historia detrás de muchos usuarios del mercado de reventa de entradas.

Peor aún, también es la típica historia detrás de muchas víctimas de ciberestafas.

Los estafadores siempre encontrarán nuevas formas de intentar apoderarse de nuestro dinero. Pero, hoy en día, estas son algunas de las que más habitualmente usan para aprovecharse de los usuarios que buscan hacerse con una entrada para un concierto:

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Esa web no es lo que parece

Cuando buscamos sitios oficiales en los que comprar entradas, el usuario puede terminar pulsando algún enlace (en redes sociales, pero también, en ocasiones, entre los primeros puestos de los motores de búsqueda) que le lleve hasta alguna web de apariencia legítima, incluso que comparta nombre y logo con la real, pero que sea enteramente creada por ciberestafadores.

Así, creeremos estar comprando legalmente unas entradas, cuando sólo estamos proporcionando todos nuestros datos personales y bancarios a un ladrón. Asegúrate, leyendo comentarios y otras webs, de que el sitio al que supuestamente has accedido coincida con la URL que estás usando.

Cuidado con Viagogo

Hoy en día, Viagogo se presenta como la principal plataforma de reventa de entradas para eventos en directo a nivel mundial: en esta plataforma, son los vendedores quienes fijan los precios de las entradas. El problema es que los usuarios no dejan de denunciar malas prácticas amparadas por esta plataforma: precios exorbitantes, comisiones abusivas y —lo más grave de todo— la reventa de entradas que ya habían sido vendidas previamente a otras personas.

Espantada en redes sociales

"Vendo entradas para el concierto de X por no poder asistir". ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con un mensaje así en redes sociales? El problema es que no es raro encontrarnos con timadores que, haciendo uso de cuentas falsas, y tras recibir el abono exigido, se limitan a bloquear al comprador y a desaparecer sin dejar rastro.

Plataformas de compraventa usadas como anzuelo

Las plataformas online de compraventa más populares en nuestro país, como Vinted o Milanuncios, incluyen su propio chat privado para usuarios y, en el caso de Vinted, también ofrecen su propio mecanismo de pago para finalizar la transacción.

Sin embargo, es habitual que los estafadores, una vez encontrado un usuario interesado, le convenzan de seguir negociando por otras vías (como WhatsApp) y/o de realizar el pago de otra manera (como Bizum).

Ambas son prácticas desaconsejadas por las plataformas de compraventa, pues dificultan reclamar el dinero (o, al menos, tomar medidas para que no les pase a otros usuarios).

¿Qué hacer para no caer en esos u otros timos?

Si no tienes más remedio que acudir a la reventa de entradas para poder asistir a ese concierto que no te puedes perder, procura al menos seguir las siguientes recomendaciones:

Usar el sentido común y fijarse en la fiabilidad del sitio web, buscando también comentarios de otros usuarios.

Leer las responsabilidades que asume la página web o plataforma de reventa.

En caso de optar por plataformas de compraventa, buscar valoraciones del vendedor y sospechar si no quiere hablar por teléfono.

Verificar el número de teléfono del vendedor en Internet para evitar fraudes.

Hacer las transacciones en persona y, si se da un adelanto, que sea lo más bajo posible, nunca pagando el 100% del precio.

Preferir el pago a través de plataformas intermediarias como Paypal para garantizar un reembolso en caso de problemas.

Imagen | Pixabay + Pxfuel

Fuente | Maldito Timo

En Genbeta | La Guardia Civil avisa de una estafa con las entradas de la final de la Copa del Rey: esto es lo que hay que revisar