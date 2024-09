Si vives en Madrid tienes una ayuda para comprar gafas a los más pequeños de la casa en las ópticas autorizadas

Tener miopía, astigmatismo o hipermetropía se traduce automáticamente en tener que llevar gafas. Un producto sanitario que precisamente no es para nada económico a día de hoy, ya que dependiendo de la graduación no podemos ir a gafas de cientos de euros. Y que no son ningún capricho y por las que hay que pagar 'si o si' para poder ver de manera clara.

Una reivindicación histórica siempre ha sido que las gafas también sean financiadas por parte de la Seguridad Social como si se tratara de un medicamento. Al igual que el servicio de dentista. Pero hasta que estas reivindicaciones se terminen de llevar a la realidad, podemos ver diferentes ayudas autonómicas como al que ofrece la Comunidad de Madrid.

Consigue gafas gratis o con un descuento de 55 euros

En Madrid, todas las familias que cuenten con menores de 14 años a su cargo van a poder solicitar una ayuda para adquirir gafas graduadas en toda la Comunidad de Madrid. En concreto, hablamos de una ayuda que puede rebajar la factura de la óptica en 55 euros o incluso ofrecer las gafas completamente gratis.

Esta ayuda se puede canjear en la que ya es conocida como cuesta de septiembre por todos los gastos que hay para comprar todos los materiales para volver a las clases. Una rebaja que se puede aplicar en alguna de las 820 ópticas que se han unido a este convenio con el gobierno autonómico en el mes de julio que es cuando entró en vigor esta ayuda.

Para poder obtener unas gafas totalmente gratuitas, se va a poder optar por la montura básica y el cristal antirreflectante. Pero si se quieren ir aumentando las prestaciones como una montura mejor o que se ajuste mejor al gusto particular del paciente, la rebaja sería de 55 euros en la factura. Indiferentemente de lo que se gaste al final la familia. Y siempre que se presente la propia tarjeta sanitaria autonómica.

Esta ayuda se gestiona directamente desde alguna de las ópticas que están asociadas al convenio, y que busca beneficiar a más de 130.000 niños que usan gafas en la región. Si bien, todavía son muy pocos aquellos niños que han hecho su revisión y han canjeado este bono. Es por ello que si estás pensando en cambiar las gafas del pequeño de la casa, te recomendamos no olvidarte de preguntar por esta ayuda.

