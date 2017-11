600 millones de dólares para recaudar por más derechos de autor gracias a la tecnología

Kobalt Capital, la filial de inversiones de la compañía de tecnología musical Kobalt, ha recaudado 600 millones de dólares estadounidenses para adquirir nuevos catálogos de derechos de autor y recaudar así sus correspondientes regalías. Una novedosa forma de inversión.

Esta plataforma proporciona a los titulares de derechos de autor, artistas, compositores, editores o cualquier otro propietario, una forma de seguimiento completo de su música en un amplia variedad de servicios. ¿El objetivo? Cobrar todavía mejor los royalties por la reproducción de esas obras. Pero su fondo, del que hablamos, va más allá.

Rentabilizando todavía más los derechos de autor

Separado de la compañía primigenia para evitar posibles conflictos de intereses con sus clientes, Kobalt Capital sirve de instrumento mediante el cual titulares de derechos de autor pueden vender sus derechos y conseguir capital. Básicamente, inversión en estos derechos patrimoniales.

Hasta el momento, desde su creación en 2011, el fondo ha gastado más de 350 millones de dólares en compra de derechos procedentes de su primera recaudación, contando con obras de The B52's, Steve Winwood y Lindsey Buckingham entre otros. Artistas como Paul McCartney, Maroon 5, Rudimental, The Kooks o Skrillex también usan la plataforma, aunque sus derechos no estén en manos de Kobalt.

Invertir en derechos de autor: un lucrativo negocio

El fundador y CEO de Kobalt, Willard Ahdritz, saca pecho en un comunicado sobre los resultados obtenidos hasta el momento y lo que está por venir.

Me enorgullece decir que hemos devuelto más de tres mil millones de dólares en valor de activos a todos nuestros clientes en nuestra plataforma con este modelo de no propiedad. Cuando nuestros clientes quieren capitalizar el aumento de valor que Kobalt ha creado, este fondo administrado con inversores institucionales les da la opción de vender sus derechos de autor y permanecer en Kobalt. Ha sido un modelo muy exitoso.

Kobalt Capital está siendo liderado por el fondo de pensiones de los ferrocarriles del Reino Unido, Railpen, junto con otros inversores institucionales. Ahdritz afirma que "la industria musical tiene una fuerte historia de crecimiento" y que "la música grabada crecerá tres veces en tamaño", mientra la edición "se reducirá al 5 %". Invertir en derechos de autor parece, según él, un lucrativo negocio.

