8.000 dólares por unas zapatillas virtuales de Nike. La compañía apuesta fuerte por los NFTs y el metaverso

No era ninguna sorpresa la apuesta de Nike por los NFTs. De hecho, en diciembre adquirieron RTFKT, una organización de diseño virtual de zapatillas, con un objetivo en mente: el metaverso. Ahora ya hemos visto materializada esa compra, con una colección de zapatillas virtuales que la compañía está vendiendo por miles de dólares.

Con el nombre de Nike Dunk Genesis Cryptokicks, la compañía ha lanzado una colección de 20.000 NFTs. Zapatillas virtuales las cuales usuarios han estado comprando por precios de entre 7.500 y 9.000 dólares el par. Sin embargo, en la colección existen skins especiales que se han vendido por cientos de miles de dólares.

Cuesta creer que las zapatillas más caras que puedas comprar no puedas ponértelas en realidad. Bueno, al menos Snapchat ha lanzado un filtro de Instagram en el que los compradores pueden ver cómo les quedan. La apariencia de cada modelo puede ser cambiada a través de skins, las cuales cuestan un mínimo de 2.500 dólares.

RTFKT, together with Nike CryptoKicks, introduce the future of Sneakers, powered by Skin Vial tech



Welcome to 2052 : 🌐👟🧪 pic.twitter.com/7449L79Bf4