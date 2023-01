Acceder a Pornhub con el carnet de conducir en la mano: esta es la medida con que Luisiana verifica ahora la edad de los usuarios

En la teoría, la pornografía en línea está disponible únicamente para aquellas personas que sean mayores de edad. Pero la única barrera que existe entre ver o no la pornografía es un mensaje emergente que aparece al acceder a estas páginas y que cualquier menor puede pulsar sobre ‘Sí, tengo más de 18 años’ y consumir el contenido. Es por ello que algunos países están implementando otros sistemas para tratar de verificar la edad.

Uno de los países donde se han puesto manos a la obra para realizar esta verificación es el estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde exige a las webs pornográficas un sitio de verificación para que se aseguren que entren solo personas con más de 18 años.

Al momento, los internautas han ido a comprobar si esta legislación, que se aprobó el año pasado y entró en vigor hace pocos días, se está cumpliendo. Para ello entraron a Pornhub estando en este estado, y pese a que esta web no ha confirmado esta nueva política, un vídeo publicado en Twitter muestra que si se pide una comprobación de edad con AllpassTrust que es un sistema de identificación vinculado con Luisiana LA Wallet.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw