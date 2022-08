Actualiza Chrome cuanto antes: Google ya ha lanzado la solución a su último, y grave, problema de seguridad

El navegador Google Chrome en los sistemas Windows, Mac y Linux han registrado un problema que ya tiene una solución. Es importante actualizar en masa la versión más reciente del navegador de Google, lanzada ayer mismo 18 de agosto.

Esta actualización busca resolver los 11 fallos que tenía Chrome. Uno de ellos muy grave y que está siendo explotado "in the wild", según se ha sabido esta semana. Google no ha revelado ninguna información adicional sobre los problemas, aparte de un breve resumen de cada solución en la actualización lanzada.

Si quieres saber si estás usando la última versión tienes que pulsar sobre los tres puntos de la esquina superior derecha del navegador, seleccionando "Ayuda" y luego "Acerca de Chrome". Las versiones con las soluciones son la versión 104.0.5112.101 en Mac y Linux y la versión 104.0.5112.102/101 en Windows. Debería instalarse automáticamente en tu Chrome, pero si no lo ha hecho, tú puedes iniciar la actualización ahora.

Más de 1,3 millones de afectados

Investigadores en ciberseguridad de Kaspersky afirmaron el jueves que los ataques ocultos en las extensiones del navegador perjudicaron a más de 1,3 millones de personas en el primer semestre de 2022. Esta estadística representa más del 70% de los usuarios que se vieron afectados por la misma amenaza en 2021.

Los expertos de Kaspersky investigaron los riesgos que las extensiones del navegador aparentemente inofensivas suponen para los consumidores, así como las actividades de los ciberdelincuentes que esconden virus detrás de los complementos. Concretamente, pueden instalar anuncios, recopilar datos sobre el historial de navegación de los usuarios e incluso buscar credenciales de inicio de sesión haciéndose pasar por aplicaciones famosas como el Traductor de Google o por extensiones con funciones útiles como el Convertidor de PDF o el Descargador de Vídeo.

El adware -programa no deseado destinado a mostrar anuncios en la pantalla- ha sido la amenaza más importante que se ha transmitido a través de las extensiones del navegador. En lugar de los auténticos anuncios de los motores de búsqueda, estos anuncios se basan en el historial de navegación de los usuarios para despertar su interés, insertan banners en las páginas web o los enlazan a páginas de afiliados donde los desarrolladores pueden ganar dinero.