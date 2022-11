Adiós a encontrar en Amazon lo que buscabas a la primera: ya gana más dinero llenando sus resultados de anuncios que con Prime

¿Es Amazon un buen sitio en el que comprar? No te preguntamos ahora sobre sus políticas laborales o de transporte, sencillamente pregúntate si te ayuda a encontrar lo que andas buscando: quizá pienses que pasearte por sus categorías o páginas de resultados sea lo más parecido a tener en tus manos un enorme catálogo. Pero quizá se parezca más a una pausa publicitaria televisiva, sólo que mucho más filtrada y personalizada.

Como una imagen vale más que mil palabras, te animamos a ir ahora a la web de Amazon y busca algún tipo de producto. Excepto en el caso de (algunas) búsquedas muy específicas, lo más probable es que lo que veas antes (y en mayor proporción) sean anuncios. Resultados de tu búsqueda, sí, pero 'patrocinados', en los que Amazon cobra al vendedor por privilegiar ese resultado frente a los de su competencia.

Vamos a comprobarlo buscando el término "USB":

De los 8 productos que aparecen pantalla, 7 de ellos (la mayor parte del área de pantalla, sin duda) están ahí como resultado de la publicidad. Por supuesto, cuando empezamos a deslizarnos hacia abajo en la página, los resultados 'orgánicos' (ofrecidos por el algoritmo, no por el Departamento de Publicidad) se convierten en mayoría, pero aun así los resultados patrocinados (tanto de productos individuales como de marcas) no desaparecen del todo.

Jeff Bezos, dijo una vez que "la publicidad es el precio que pagas por tener un producto o servicio sin complicaciones", pero la publicidad de Amazon no hace sino complicar (cada vez más) el uso que le damos a su portal como 'catálogo digital'

Y en cualquier caso, ya se sabe que el que llega el primero a los ojos del usuario tiene ventaja, como bien saben los webmaster cuyas páginas lideran los resultados de búsqueda de Google. Si alguna vez has deseado que Amazon cambie esta política y se centre en contentar al comprador que "es con el que gana dinero", tenemos dos malas noticias que darte, y ambas están relacionadas:

No es probable que Amazon vaya a cambiar en lo más mínimo su política a corto o medio plazo. Todo lo contrario , de hecho.

Y no es probable, básicamente, porque no es cierto que gane más dinero contentando al usuario que al vendedor.

Logística < Publicidad

¿Sorprendido? Pues sí, en los primeros nueve meses, el negocio publicitario de Amazon ha superado, finalmente, al generado por los abonados a Prime, Prime Now, Audible, y otros servicios similares de la compañía. Ahora, esta publicidad es la segunda mayor fuente de ingresos de Amazon, sólo por detrás de Amazon Web Services. La publicidad ya no es un soporte del negocio logístico, sino al revés.

Ya en 2021, los 31.000 millones de ingresos en publicidad de Amazon lo convirtieron en el tercer gigante del sector, sólo por detrás de Google y Amazon

El núcleo de este negocio es sencillo: los anunciantes se dedican a pujar, literalmente, por visibilidad ante determinadas palabras clave. Google funciona igual, claro, pero puestos a invertir dinero, resulta más rentable hacerlo en Amazon, donde el usuario está ya dispuesto a comprar el producto, que en Google, donde podría estar limitándose a investigar sobre el mismo. Además, Amazon está en disposición de presentar al anunciante unas estadísticas mucho mejores sobre qué anuncios se traducen en compras y cuáles no, un aspecto mucho más difuso en el caso de los buscadores.

De hecho, la compañía también ha hecho una fuerte apuesta por su servicio Amazon Marketing Cloud, que los anunciantes utilizan para comparar anónimamente su base de clientes con la de Amazon para planificar sus campañas publicitarias en el portal y analizar cómo están afectando las ventas.

Esto, por supuesto, ha sido una bendición para los minoristas dispuestos a destacar a base de talonario. Como explica el sitio web estadounidense Vox.com, hace 5-6 años un vendedor podía desarrollar un negocio en la tienda de Amazon sin necesidad de gastar en anuncios, sólo ofreciendo un producto diferenciado y de calidad. Ahora, sin embargo, "los vendedores exitosos tiene que gastar el 10-20% de sus ventas en anunciarse en la propia web de Amazon".

Y, de hecho, en los últimos tiempos la compañía no ha dejado de lanzar y mejorar herramientas de software internas para facilitar a las marcas la compra automatizada de 'anuncios altamente dirigidos', y en un reciente macroevento para anunciantes celebrado en Nueva York, se habló de planes para introducir la publicidad en vídeo en las retransmisiones de Twitch y en los eventos deportivos en directo que retransmite Prime Video. Eso por no mencionar los anuncios de audio en Amazon Music.

Más millones para Amazon, peor experiencia de compra

Si somos de los que nos gusta decir al dependiente de una tienda "No, gracias, sólo estoy mirando" cuando se acerca dispuesto a convencerte de que adquieras el producto que le sale más rentable, y no el que tú necesitas, entonces no estarás muy contento con lo que está pasando en Amazon.

Y si a eso le sumamos otras cosas que han ido pasando en el portal, unas culpa directa de la compañía (privilegiar sus propios productos de marca 'Amazon' sobre los de la competencia... o, directamente, copiarlos) y otros por responsabilidad de terceros (los montajes altamente organizados para crear falsas reseñas, como los que provocaron hace no mucho la expulsión de varios vendedores chinos) lo cierto es que la experiencia de compra en 'la gran tienda de Internet' no ha hecho más que degradarse con el tiempo.

Vía | Vox.com

Imagen | Wikimedia