El Administrador de Tareas de Windows 11 cambiará su diseño: así es el nuevo aspecto translúcido y visual de esta herramienta

Windows 11 lleva con nosotros desde octubre del pasado año, y las prisas de lanzar este sistema operativo han evidenciado la inconsistencia que tiene en diseño. Sin embargo, Microsoft sigue paso a paso actualizando algunos de los elementos de su interfaz y utilidades, y ahora le toca el turno al Administrador de Tareas.

A través de unas imágenes hemos podido comprobar el nuevo diseño que obtendrá a partir de ahora esta herramienta de Windows. La fiebre por el 'Fluent Design' y el efecto translúcido de Mica ha hecho mella también en el Administrador de Tareas, junto a un novedoso modo oscuro.

Las imágenes fueron descubiertas en el servidor de Discord de la comunidad de UWP, y recogidas por FireCube en Twitter. En ellas precisamente podemos ver la inconsistencia de la que hablábamos. Y es que si bien la nueva barra a la izquierda encaja con los estándares visuales del nuevo sistema operativo de Windows 11, cuando nos fijamos en los procesos del sistema encontramos el mismo diseño de Windows 10 y demás versiones.

More complete images of various sections in the new Fluent Design Task Manager with modern header. #Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/DHJ8pKAdIN