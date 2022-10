Adobe promete una increíble eliminación automática de objetos en el nuevo Photoshop: así funciona

Para todos los profesionales, el Adobe MAX 2022 es una gran cita para poder conocer que tiene la compañía para todas sus herramientas creativas en línea. Y lo cierto es que han introducido diferentes novedades en su suite que pueden ser realmente interesantes, tanto para las versiones de ordenador como la de iPad.

En este caso se destaca sobre todo las novedades que se han realizado en Photoshop CC, Photoshop para iPad, Lightroom, Fresco y After Effects. En este artículo analizamos las principales características que te pueden interesar para cada herramienta de software.

Qué ha introducido Adobe de nuevo en sus herramientas

Si empezamos hablando por Photoshop CC se debe destacar la mejora en la detección de objetos que se introdujo en el año 2022 para que tenga una mayor precisión, sobre todo en las escenas que son más complejas (cielo, edificios, agua, plantas, suelo e incluso el cabello.). Esto es ideal para poder usar la opción, eliminar y rellenar para deshacerte lo que no te interese en una instantánea y que no se note lo más mínimo de manera inteligente. Por ejemplo, si has tomado una fotografía y hay un edificio atrás que te molesta, se podrá eliminar. Esto se suma a las mejoras en las guías para eliminarlas, colorearlas o editarlas libremente. Esto es algo que se puede ver en los siguientes vídeos.

En el caso del iPad, la aplicación se actualiza agregando la posibilidad de eliminar el fondo de una imagen con un solo toque. Ideal sobre todo para los retratos donde busques tener una capa única y aplicarla sobre otro fondo totalmente diferente. Además, se mejora la herramienta Seleccionar tema que identificará personas, animales y objetos con IA.

En Lightroom también se ha mejorado la detección de personas y objetos con el objetivo de eliminar cualquier tipo de fondo que haya en la imagen. Pero va más allá de seleccionar una figura humana como tal, si no que se pueden seleccionar los ojos, los dientes, el cabello e incluso cambiar el tono de piel.

Con el tercer año de Adobe Fresco en funcionamiento, la compañía ha querido darle un lavado de cara al agregar una nueva herramienta de movimientos, muestras multicolores y la incorporación de herramientas de transformación. Se destaca sobre todo las muestras multicolores que extrae la variedad de colores y crear pinceladas únicas. Esta característica mágica mostrará las muestras actualizadas para pintar trazos y letras 3D.

Por último, en After Effects se ofrecen diferentes características para los diseñadores más modernos. Esto se debe a la posibilidad de incluir Track Mattes seleccionables para trabajar mucho más fácil. Además, se van a poder realizar 50 ajustes preestablecidos creados para acelerar las tareas más creativas.