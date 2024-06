Ahora con Amazon Prime tienes envío gratis en Just Eat. Así de fácil es activarlo (aunque tiene letra pequeña)

Amazon Prime cuenta con diferentes ventajas de relevancia como por ejemplo el hecho de tener envíos gratuitos o incluso contar con la posibilidad de acceder a su catálogo musical o de series y películas. Pero ahora agrega una característica extra y que sin duda encantará a todos los amantes de pedir comida a domicilio.

Esta nueva asociación hace que quienes tengan Amazon Prime puedan tener envíos gratuitos a través de Just Eat, aunque haya que tener 'cuidado' con la letra pequeña. Esto es algo que ha pillado a mucha gente en X de improvisto, llegando a tener cuidado con creerse que esto pueda llegar a ser verdad.

Just Eat y Amazon se alían para tener envíos gratuitos

Pero la realidad es que Just Eat ha confirmado esta nueva asociación en el que los suscriptores de Amazon Prime van a poder obtener los envíos gratuitos en Just Eat siempre que el pedido supere los 15 euros. Además, no está disponible en todos los establecimientos, sino en aquellos que están seleccionados dentro de esta colaboración. Desde la plataforma afirman que son "decenas de miles" los restaurantes que están asociados.

En el caso de que quieras aprovechar esta promoción, simplemente vas a tener que acceder a la web amazon.es/justeat y simplemente pulsar en el botón amarillo para poder realizar la vinculación. Lo único que deberás hacer es iniciar sesión en Amazon y posteriormente en Just Eat para realizar la vinculación, teniendo que aceptar el hecho de compartir datos.

Cuando ya se haya hecho esto, aparecerá una nueva ventana que dice "¡Enhorabuena! Ya has activado el envío gratis ilimitado en Just Eat". Ya solo quedará entrar a tu cuenta de Just Eat y comenzar a hacer pedidos en aquellos establecimientos que están asociados. Vas a poder ver que estás dado de alta en la promoción a través de los ajustes de la cuenta de Just Eat.

Si es cierto que como problema encontramos que es difícil ver exactamente cuáles son los establecimientos que están asociados a la promoción. Simplemente, nos queda pulsar en 'Envíos gratuitos' en los filtros y hacer un pedido que supere los 15 euros.

