Algoritmo MAX: qué es y cómo funciona la herramienta del Ministerio de Trabajo para sus inspecciones

Hace unos días conocimos la macroinspección a las Big Four en busca de irregularidades en jornadas laborales y horas extra no retribuidas a las plantillas de Deloitte, PwC, KPMG e EY. Detrás, el Ministerio de Trabajo y herramientas como el Algoritmo MAX. ¿Cómo funciona y para qué sirve el software Algoritmo MAX?

Bajo el diminutivo de "Algoritmo MAX" se esconde su objetivo: Más algoritmos para menos horas extras y, aunque haya saltado a la palestra en los últimos días a raíz de la gran redada a las Big Four, no es nuevo.

A finales de 2021 se hacía público que a partir de 2022 la Seguridad Social comenzaría a usar un software para automatizar las inspecciones de trabajo mediante inteligencia artificial y el análisis masivo de datos, precisamente este Algoritmo MAX, entre otras herramientas. Como ejemplo, el Ministerio planteaba el caso de los "robots inspectores" usados en la DGT para medir velocidad y enviar automáticamente sanciones. Aunque este software entró en funcionamiento a principios de 2022, se esperaba que tardara varios meses en estar plenamente operativo, algo que, a juzgar por los hechos acaecidos en los últimos días, ya ha sucedido.

En España se realizan 27 millones de horas extras al mes, la mitad no compensadas. No son cifras tolerables.



Desde la Inspección vamos a activar ya un algoritmo que fiscalizará las horas no retribuidas para seguir así avanzando en la reordenación del tiempo de trabajo. pic.twitter.com/XRFJXOnZAF