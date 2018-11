Amazon lanza Alexa en la Tienda de Windows 10

La expansión de Alexa es imparable. Es algo que queda claro en cualquier feria de tecnología, más allá de la gama de productos Echo de Amazon. Tras lanzar aplicaciones dedicadas en iOS y Android, finalmente la compañía de Jeff Bezos ha lanzado una aplicación dedicada al asistente de voz en la Tienda de Windows 10. Para macOS, sin embargo, no se ha anunciado ni siquiera desarrollo.

La novedad es la llegada de la aplicación, pues quienes quisieran, ya podían disfrutar, desde agosto de este año, de la integración de Alexa en Cortana, tras un paso de Amazon y Microsoft que hermanó a dos inteligencias artificiales que en principio estaban llamadas a competir con Siri y Google Assistant. Con la nueva aplicación se abre ese paso previo que requería ordenar a Cortana que abriera Alexa. Además, el funcionamiento dejaba algo que desear, por lo que se agradece la nueva opción.

Acceder a Alexa de forma directa en Windows 10, sin idioma español

Alexa llega a todos los ordenadores con Windows 10, pero no todos pueden lanzar el asistente de Amazon con un comando de voz, que es la función que más vida está dando tanto a smartphones como al resto de dispositivos conectados, donde destaca el reinado de los Echo. Los que por hardware no sean compatibles con dicha función, se tendrán que contentar con lanzar el asistente como una aplicación más.

Lo ideal en ese caso es asignar el lanzamiento de la aplicación un atajo de teclado o ubicar su icono en la barra de tareas, donde se puede ejecutar con tecla Windows + el número de orden en que se encuentre respecto al resto de apps.

Como era de esperar, Alexa no llega en español, pese a que el asistente está presente en España y México

Tal y como ocurrió con la integración con Cortana, la aplicación Alexa para Windows 10 no llega, de momento, en español. Es una noticia que choca, pues la inclusión de nuestro idioma podría haber empujado a más público a adquirir los altavoces Echo que acaban de desembarcar en España. Donde sí podrán disfrutar de un idioma distinto al inglés es en Alemania.

Aunque como decíamos tener aplicación dedicada le puede sentar bien al asistente, de momento no permite control del PC desde el que se lanza, por lo que aunque puede accederse al control de la reproducción, no se puede invocar a Spotify para pedirle que ponga una canción determinada. Para todo ello, según The Verge, habrá que esperar a 2019. Por el momento, lo que llega de Alexa es el manejo y gestión de los dispositivos conectados en el hogar, que es el uso más extendido para muchos usuarios.