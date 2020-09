Amazon One es un nuevo sistema con el que pagar en tiendas sin metálico o tarjeta: solo hará falta la palma de la mano

Desde hace años, el mundo de los pagos está viviendo constantes cambios. El pago móvil está totalmente integrado en el día a día de millones de personas, y los pagos con relojes inteligentes o pulseras comienzan a ganar tracción. A modo de proyectos piloto de comercios como McDonalds, se ha llegado a probar pago mediante escaneo facial.

En este sentido, Amazon acaba de presentar Amazon One, un sistema de pagos que funcionará leyendo la palma de la mano. La compañía planea implementarlo en algunas de sus tiendas físicas Amazon Go, que es donde normalmente introduce todos sus avances, como los de no tener cajeros o poder salir sin hacer el acto de pagar. En ellas, por el momento, Amazon One servirá como elemento de autenticación, y no de pago, aunque cuenta con dicha capacidad.

Así funcionará One en cuanto a registro y seguridad

Por el momento, Amazon One solamente va a instalarse en dos Amazon Go de Seattle, ciudad que acoge las oficinas centrales de la compañía de Bezos. La primera vez que queramos pagar con One, deberemos asociar nuestra palma de la mano a la tarjeta en que queremos que se efectúen los cobros. Para ello, tendremos que insertar la tarjeta de crédito en un lector, pasar la mano por encima de un dispositivo y seguir instrucciones.

De esta forma podremos asociar una o las dos palmas de la mano, que nos permitirán entrar en las tiendas en uno o dos segundos. En la mayoría de establecimientos o entornos, Amazon afirma que One puede convertirse en una forma alternativa de pago o de tarjeta de fidelización, mediante un dispositivo que puede estar cerca de la terminal de pago.

Otras posibilidades que Amazon menciona son utilizar esta solución en la entrada de estadios o en lugares que requieren identificación, como ocurre en muchas grandes compañías. En cuanto a seguridad y privacidad, Amazon explica que One utiliza una tecnología de visión computerizada en tiempo real.

Desde Amazon creen que la palma de la mano es una opción biométrica que otras variables biométricas como sería el reconocimiento facial, y menciona que la imagen del escaneo no se almacena en el dispositivo, sino que se cifran y se envían a un lugar de alta seguridad en la nube.

