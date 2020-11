Amazon Pharmacy es la nueva farmacia online de Amazon en Estados Unidos: otro servicio que demuestra que lo quieren todo

Amazon ha abierto una farmacia en Estados Unidos, Amazon Pharmacy. Sí, como suena. Y lo ha hecho a su manera, claro, lo que quiere decir online (aunque en aquel país ya cuente con muchas tiendas físicas donde implementan novedades como el pago sin pasar por caja). La compañía venderá medicamentos y mediacamentos con receta, y se podrán comprar también a su manera: en muchos dispositivos, desde smartphones hasta sus propios altavoces Echo con asistente Alexa.

Dado el funcionamiento del sistema de salud estadounidense, Amazon Pharmacy permite gestionar perfiles y seguros de sanidad privada, las recetas y controlar métodos de pago. Y, cómo no, Amazon Prime también juega su papel en los envíos.

Envíos en dos días y descuentos para personas no aseguradas

Los clientes que tengan subscripción de Amazon Prime se beneficiarán de envío en dos días, aunque es de esperar que los plazos se acorten con servicios como Amazon Prime Now. Aquellos clientes Prime que no tengan seguro que cubra los medicamentos, o lo tengan pero no sea suficientes, pueden ahorrar hasta un 80% en medicamentos genéricos y un 40% en otros de marca.

Amazon permite comparar precios, y a diferencia de lo que ha ocurrido en el mercado de las libreras, ha llegado ha acuerdos con más de 50.000 farmacias en el país. En ellas, Amazon también ofrecerá descuentos, y los mostrará localizados en los distintos establecimientos.

Para Amazon, la venta de medicamentos es una novedad, pero la compañía tiene experiencia en el sector gracias a la compra de PillPack en 2018, que le dio conocimiento sobre cómo funciona el sector de los medicamentos online y la idiosincrasia del medio. De momento, dado el plazo de los dos días, no será un servicio para cosas urgentes, pero todo es un comienzo. Y, en tiempos de pandemia, algo así puede tener más demanda que nunca.

Farmacias que venden online como Walgreens Boots y CVS Healt Corp han caído mucho en bolsa desde el lunes, tras conocerse la noticia. Parece normal, ante el impacto que tiene Amazon en todos los mercados en los que entra. Por desgracia, en España de momento está prohibido vender medicamentos online con prescripción.

