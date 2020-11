Apps tan importantes como las de Google o Facebook no estarán en la Mac App Store en el lanzamiento de Apple Silicon

Dentro de muy pocas horas tendrá lugar el evento 'One More Thing', en el que se espera que (entre otras cosas) presenten los primeros Mac con Apple Silicon, un paso clave dentro de la estrategia de la compañía.

Como ya sabemos, uno de los puntos más importantes de los nuevos chips es que permitirá ejecutar apps de iOS y iPadOS desde macOS, aunque todo apunta que nos encontraremos grandes ausencias en el lanzamiento oficial.

¿En contra de esta integración o ausencia temporal?

Tal y como podemos leer en 9to5Mac, algunos desarrolladores importantes han decidido retirar sus apps de la Mac App Store, adelantándose al evento que Apple celebrará dentro de pocas horas.

Apple ofrece a los desarrolladores la posibilidad de integrar sus apps de iOS o iPadOS a través de la Mac App Store, y compañías tan importantes como Google o Facebook han decidido rechazar esta oferta.

A no ser que cambien de opinión (algo que no parece probable, al menos de momento), eso significa que nos podemos olvidar de disfrutar de una app nativa de WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Gmail o Google Drive en nuestros Macs.

En la lista de ausentes también nos encontramos otros nombres importantes, como son Disney+, Amazon Prime Video o Snapchat. En cambio, compañías como Netflix o HBO (la app de HBO Max) sí han decidido formar parte de este programa.

Paul Haddad, desarrollador de Tweetbot (uno de los clientes de Twitter más famosos en iOS, iPadOS y macOS) ha dejado claro que él no está a favor de esta integración:

This is a good reminder to opt out of this crap, if you haven’t already. https://t.co/kQtNP15KJD — Paul Haddad (@tapbot_paul) November 9, 2020

En 9to5Mac afirman que también han comprobado qué ocurre con algunos juegos móviles importantes, y se han encontrado que ni Candy Crush, ni Among Us o Real Racing 3 estarán disponibles en la Mac App Store.

En estos casos, nos encontraremos un mensaje en la App Store que nos indicará que nos encontramos ante una app de iOS o iPadOS incompatible: "diseñada para el iPad, no verificada para macOS".

De todos modos, como decíamos, esta situación puede cambiar y simplemente estos desarrolladores habrían decidido retirarlas temporalmente para verificar que esta integración se hace de manera correcta y que sus apps funcionan perfectamente en macOS.

Dentro de muy pocas horas conoceremos más detalles de este lanzamiento. Como siempre, nuestros compañeros de Applesfera estarán cubriendo todos los detalles, y podrá seguirse en directo desde la retransmisión oficial de Apple en YouTube a las siguientes horas: