Aprende todo lo básico de HTML5 en este curso gratuito de dos horas y construye tu propia web

La gente de freeCodeCamp, una de nuestras plataformas gratuitas favoritas donde tomar cursos de programación gratis, y además donde puedes obtener experiencia escribiendo código para organizaciones sin fines de lucro, acaba de lanzar un curso "rápido" de HTML5 desde su canal de YouTube.

Es un curso completo para principiantes con todo lo básico sobre HTML y desarrollo web. Vas a comenzar aprendiendo sobe los conceptos básicos hasta llegar al punto de construir tu propio sitio web usando HTML.

El curso es dictado en vídeo y tiene un duración de aproximadamente 2 horas. Está en inglés y tienes la opción de añadir subtítulos en inglés. Consta de 15 partes en las que aprenderás desde cómo elegir tu editor de texto, a cómo crear un archivo HTML y añadir etiquetas básicas, hasta añadir estilos y colores, dar formato a una página, crear enlaces, listas tablas, etc.

La tabla de contenidos se encuentra también en la descripción del vídeo con enlaces al minuto exacto donde comienza cada segmento.

El creador de este curso también ha dictado cursos de Python, C, C++, SQL, Ruby, PHP, y C# en el canal de YouTube de freeCodeCamp, un excelente recurso para tener a mano si quieres aprender a programar.

Si bien el vídeo es bastante completo, puedes complementar aún más con el curso básico de HTML y HTML5 que ofrece freeCodeCamp en su plataforma en la que cuentas con actividades y puedes aprender haciendo.