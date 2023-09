Así califican en secreto los jefes de Microsoft a sus trabajadores, según una filtración: esto es lo que más valora la empresa

Se ha filtrado información internet de Microsoft que apunta a que la empresa ha incluido un nuevo sistema de calificación para los empleados a la hora de evaluar su desempeño y que esas nuevas calificaciones determinan el salario. Los lídres de Microsoft han ordenado a los gerentes que no compartan esto con sus equipos.

Insider ha sido el medio que ha accedido a ver este sistema. Microsoft llama a las nuevas calificaciones "descriptores de impacto" y hay una guía para gerentes donde la empresa insiste en que son diferentes a las calificaciones o etiquetas aplicadas a individuos.

Las calificaciones que hacen los gerentes se utilizan para determinar las "recompensas" de los empleados (este es el término que se usa en Microsoft para pagos y bonificaciones).

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Así son las calificaciones

Las calificaciones son "Impacto inferior al esperado (LITE)", "Impacto ligeramente inferior al esperado (SLITE)", "Impacto exitoso" e "Impacto excepcional". Parece ser que ninguna de las calificaciones es realmente negativa porque, dicen los documentos internet de la firma de Redmond que eso va "contra de nuestra cultura de mentalidad de crecimiento, donde cualquiera puede aprender, crecer y cambiar con el tiempo".

La de "Impacto inferior al esperado (LITE)" se refiere a "cuando un empleado no cumplió o cumplió de manera inconsistente las expectativas durante el año fiscal o no demostró una mentalidad de crecimiento al asumir la responsabilidad personal de los contratiempos, solicitar comentarios y aplicar lo aprendido para tener un mayor impacto" o que no cumplieron con las expectativas y valores culturales de Microsoft.

Por su parte, el impacto exitoso va para empleados que cumplieron "con todas las expectativas, en muchos casos, el impacto exitoso probablemente significó que también superó algunas expectativas y demostró una mentalidad de crecimiento al asumir la responsabilidad personal de los contratiempos, pedir retroalimentación y aplicar lo aprendido para tener mejores resultados", además de cumplir las expectativas y valores culturales de Microsoft.

Finalmente, la calificación de impacto excepcional es para empleados que generaron un mayor impacto sostenido y significativo al superar todas las expectativas y demostraron "una mentalidad de crecimiento sobresaliente al asumir continuamente la responsabilidad personal de los contratiempos, solicitar comentarios y aplicar lo aprendido para tener un mayor impacto y cumplir consistentemente con las expectativas y los valores culturales de Microsoft".

Viendo estas descripciones está claro que no solo hay que trabajar bien y ser talentoso o talentosa en las funciones, sino que se valora muy positivamente a los trabajadores que van consultando a su equipo sobre lo que van haciendo o que preguntan dudas abiertamente.

Determinar las recompensas

Los documentos explican que las nuevas calificaciones tienen como objetivo ayudar a los gerentes a determinar el impacto y las recompensas y proporcionar comentarios sobre el desempeño a los empleados.

El nuevo sistema de calificación se produce después de que Microsoft congelara los salarios y recortara los presupuestos para bonificaciones y adjudicaciones de acciones este año. Se sabe que la empresa dijo a los gerentes que no discutieran eso con los empleados durante sus evaluaciones de desempeño.

Vía | Business Insider

En Genbeta | Esta web permite a los programadores comparar su sueldo y compartirlo anónimamente con otras personas en España: así funciona