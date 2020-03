Así funciona el timo de Wallapop y el supuesto correo de DHL

Wallapop es una de las plataformas de compra y venta de objetos de segunda mano más utilizadas en España (el año pasado, por estas fechas, revelaron que tienen entre 10 y 15 millones de usuarios en nuestro país).

Como en todas las webs o plataformas que haya pagos de por medio, hay que tener una especial precaución con las estafas (algo que es bastante habitual, por ejemplo, en las plataformas para alquilar una vivienda).

Confirmar los datos para recoger el paquete

Hace unas horas, Inma León publicó en su cuenta de Twitter que había sido víctima de un intento de timo en Wallapop. A través de un hilo, detalla cómo ha sido su experiencia con un supuesto comprador:

Me he abierto cuenta en @wallapop , he puesto una cosa a la venta y ya me han intentado timar. Deben de estar los estafadores a la que salta, a ver si alguien pica. Y era un timo muy burdo. Seguro que os sonará. Os cuento. — Inma León (@InmaLeonC) March 1, 2020

Asegura que se pusieron en contacto con ella para saber si el producto seguía en venta, y rápidamente le dieron una dirección de correo electrónico para concretar la venta. Esto ya nos debería hacer sospechar, ya que si queremos tener algún tipo de amparo por parte de la plataforma deberíamos utilizar el chat que nos proporcionan.

Fue entonces cuando Inma recibió un correo en el que se hacían pasar por DHL. En dicho correo dicen que han recibido un ingreso (de la supuesta compradora), pero para hacer la recogida es necesario confirmar sus datos.

Inma nos ha proporcionado una captura de ese correo, y vemos que entre los datos solicitados se encuentra el código de seguridad de su tarjeta de crédito:

Como bien dice Inma, hay que ser muy ingenuo para proporcionar todos estos datos a un desconocido a través de Internet, pero ella asegura que se ha puesto en contacto con la policía y le han dicho que hay muchas denuncias por casos similares.

O sea, para que el mensajero te pague necesita que le des acceso libre a tu tarjeta, hay que ser ridículo para pensar que vas a picar. Pero seguro que alguien pica. He llamado a la policía y dicen que hay tantísimos casos iguales que les llegan denuncias a patadas. — Inma León (@InmaLeonC) March 1, 2020

Aunque Inma publicó este hilo ayer, afirma que no ha recibido respuesta por parte de la plataforma (los menciona en el primer tweet). Lo que está claro es que no se trata de un caso aislado, y una simple búsqueda en Twitter nos mostrará casos similares:

Todos mis datos personales y casi el pin de la tarjeta. ¿Que interés tiene @wallapop en dar cuentas de alta sin verificar ningún dato del usuario? ¿Cuántos incautos caen en estos timos? — Manuel Angel (@MdelValleReyes) January 15, 2020

Tal y como podemos comprobar en el tweet inferior, hay que tener mucho ojo con los correos que recibimos, y es relativamente sencillo (revisando el dominio) si se trata de un correo oficial o se trata de alguien haciéndose pasar por una compañía.

Mira la diferencia ,EL REAL, que te manda DHL ,,,,no viene desde Gmail,ahí ya canta la trabiata .. pic.twitter.com/uJNFCGpxhn — Fer (@se_camarena) December 31, 2019

Lo mejor que podemos hacer para evitar este tipo de estafas es utilizar el sentido común. Como decíamos, utilizar (si es posible) el chat interno de Wallapop, revisar si parecen respuestas automáticas o traducidas y desconfiar de cualquier envío internacional.