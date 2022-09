Así es el primer cómic creado con inteligencia artificial y con copyright: una obra que sienta precedente

OpenAI popularizó la generación de imágenes mediante inteligencia artificial con su herramienta DALL-E. Desde entonces, son múltiples usuarios y artistas los que hacen uso de ella para realizar todo tipo de creaciones. Aunque el terreno está aún por pavimentar en lo referente al uso de estas herramientas y el copyright, ya existe un precedente, y tiene nombre y apellidos.

'Zarya of the Dawn' es un cómic creado por Kris Kashtanova, quien ha hecho uso de la IA de Midjourney para generar gran parte de las imágenes que hay en sus páginas. También se trata de la primera autora en haber conseguido el copyright con su obra mediante el uso de una IA.

Una obra asistida por una IA

Kashtanova lo confirma en su perfil de Instagram, donde ha publicado una captura de pantalla del e-mail que confirmaba su autoría, recibiendo el certificado por parte de la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos.

El cómic ha sido creado mediante Midjourney, una herramienta de generación de imágenes a través de IA donde a través de una descripción en texto podemos generar sorprendentes imágenes. Ya pudimos hablar de esta herramienta en Genbeta, donde comentábamos que para hacer uso de ella es necesario el uso de Discord para entrar al servidor oficial y generar las imágenes desde el propio chat.

'Zarya of the Dawn' se puede descargar de forma completamente gratuita desde la web AIComicsbooks. Como se puede comprobar, la protagonista está basada en Zendaya, algo de lo que su autora no se esconde. Además, las páginas no han sido modificadas, y Kashtanova es bastante clara con el proceso que ha llevado a cabo para su creación.

"Obtuve los derechos de autor de la Oficina de Copyright de los EE.UU en mi novela gráfica generada por IA. Fui transparente a cómo se hizo y puse el nombre de Midjourney en la portada. No se alteró de ninguna otra manera. Justo como se ve".

La diferencia aquí es que la obra no ha sido generada enteramente por la IA, sino que Kashtanova escribió la historia del cómic, realizó la estructura, y se valió de Midjourney para generar las imágenes desde las descripciones que le iba dando. De hecho, el nombre de Midjourney aparece junto a su apellido en la portada del cómic. Este tándem y el argumento de Kashtanova le ayudó a la autora a conseguir el copyright, una idea que le recomendó un amigo abogado para sentar precedente.

Si bien últimamente ha habido un gran debate en torno al copyright y a las inteligencias artificiales, realmente no se tratan de cuestiones incompatibles. No, una IA no puede ser autora porque este derecho corresponde únicamente a los humanos, pero lejos de esto, en las leyes no existe aún ningún párrafo en contra del uso de IAs, siempre y cuando se utilicen para asistir en la obra y no generarla al completo.

El debate de este tema estará sobre todo en dónde colocamos la línea. Hay varios factores que influirán en este aspecto. Y es que tal y como describen en Lexology, habrá que fijarse en "la naturaleza de la obra", "la manera en la que se ha utilizado la IA" y "el nivel de esfuerzo intelectual necesario para que la IA haya llegado a producir ese resultado".

El hecho de que Kashtanova haya conseguido la autoría representa un gran paso en este sentido, y se podría abrir la veda a más casos de este estilo en un futuro.

Vía | Ars Technica