Así es Raya, la app de citas de los famosos que ha empezado a usar Risto Mejide porque sabe que tú no vas a estar en ella

No es frecuente que las noticias tecnológicas nos lleguen de la mano de un protagonista de eso que llamamos 'famoseo', pero en este caso era inevitable: todo el mundo se pregunta qué es 'Raya', esa app de citas en la que tiene ya cuenta Risto Mejide, el presentador del programa televisivo 'Todo es mentira', sólo unas semanas después de haber finalizado su relación con su esposa Laura Escanes... quien no sabemos si ha recurrido a alguna app de citas, pero ya ha iniciado una nueva relación, esta vez con un 'youtuber' (si empezamos con el salseo, no lo dejemos a medias).

Pero, ¿por qué Risto acudiría a Raya y no a los muy conocidos (y, por tanto, poblados) Tinder o Meetic? ¿Qué tiene de especial esta misteriosa aplicación? Bueno, lo que la hace especial es que tú no puedes usarla. Tampoco yo, vamos; ni la mayoría de gente que tú y yo conocemos, en realidad.

Y es que Raya es una plataforma exclusiva para millonarios, famosos, modelos y deportistas que 'buscan el amor' dentro de su propio estamento social. A efectos prácticos, lo que vende Raya es un filtro de búsqueda que excluye al vulgo. Daniel Gendelman, el emprendedor californiano que creó la plataforma en 2015, lo expresa en estas palabras:

"¿Por qué querrrías ir a una fiesta en la que se admite a cualquier persona cuando puedes ir a una a la que sólo acuden los ricos y famosos?".

Una app normal, con una base de usuarios muy poco normal

No son pocos los famosos hollywoodienses que han reconocido su presencia en Raya. Así, a bote pronto, tenemos a Channing Tatum, Sharon Stone, Drew Barrymore, Demi Lovato, Cara Delevigne o Ben Affleck (a su flamante nueva esposa ya la conocía desde antes de que hubiera apps móviles, pero antes de su boda protagonizó un vídeo algo 'creepy' a raíz de recibir un 'unmatch' de la tiktoker Nivine Jay en la aplicación que nos ocupa).

Por supuesto, para que te proporcionen ese filtro antes tienes que aceptar someterte tú al mismo: y no lo decimos porque haya que pagar por usarla (los 5 € al mes que cuesta no constituyen un gran obstáculo), sino porque existe un comité anónimo responsable de revisar y aprobar cada una de las solicitudes de registro en Raya con base a la popularidad del aspirante, y de su decisión depende que seas o no aceptado.

Pero, aun cuando lo seas, puedes pasarte meses enteros en una lista de espera antes de poder usar la app y empezar a repartir 'matches' y 'unmatches'. Si este es el caso, surge una pregunta, ¿solicitó Risto su admisión en Raya antes de volver a estar soltero?

En esta pantalla estuvo Risto.

Cuestiones de periodismo de investigación al margen, una vez estás dentro de Raya [todo indica que] el funcionamiento de la app es muy normal, el esperable en cualquiera otra de este tipo, vaya. Lo más excepcional del funcionamiento de Raya quizá sea su función de 'Mapa', que permite a quien la usa situar a todos los demás usuarios situados en la misma zona del globo que él (siempre que no hayan optado por ocultar su perfil).

Según informaciones publicadas, los matches en Raya son poco habituales, pues sólo el 8% de los usuarios que solicitan acceso son aceptadas. Tras ello, si los implicados no se ponen en contacto en los siguientes 10 días, la solicitud se elimina.

