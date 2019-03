Así es STARZPLAY, la nueva plataforma de VOD que llega a España solo para los clientes de Orange TV

La plataforma estadounidense de vídeo bajo demanda STARZ, propiedad de Lionsgate, llega por sorpresa a España. Lo hace con su servicio STARZPLAY y únicamente a través de Orange TV a partir de este mismo jueves 28 de marzo.

Orange ha alcanzado un acuerdo con este servicio de contenidos con el objetivo de distinguir su oferta de entretenimiento, cine y series, asegura la operadora. La suscripción al servicio está disponible para todos los clientes de Orange TV que ya tengan contratado Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol o la Champions.

STARZPLAY está disponible para los clientes con Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol o la Champions y cuesta 4,99 €/mes

El coste de la suscripción a STARZPLAY será de 4,99 euros al mes, aunque la plataforma podrá probarse gratuitamente entre el 28 de marzo y el 30 de abril.

Series originales y estrenos casi simultáneos, las bazas de STARZPLAY en España

Orange, que ha sido la encargada de comunicar el lanzamiento en España de la plataforma de VOD, ha puesto de relieve las series originales del canal STARZ señalando que su estreno en nuestro país será "casi simultáneo a su primer pase en Estados Unidos".

Entre las producciones de la compañía estadounidense encontramos The White Princess, Vida, The First, Now Apocalypse y Power, estas dos últimas las series más destacadas y populares de la cadena. La primera se define como una comedia especialmente pensada para el público millennial en la que el sexo y la psicodelia son protagonistas; mientras que la segunda aborda la tragedia de las drogas con gran éxito. Power es la serie más vista de STARZ con 10 millones de espectadores.

Los clientes de Orange TV podrán disfrutar de STARZPLAY a través de los descodificadores de la compañía y de los distintos dispositivos mediante los cuales se puede ver el servicio habitual de televisión de Orange: televisores inteligentes, dispositivos Android TV, Chromecast y PC. Próximamente, Orange TV también estará disponible en tabletas y teléfonos móviles.

STARZPLAY no es el primer servicio de contenidos premium que se suma a Orange TV. Anteriormente se han lanzado paquetes como Deportes Extra (con Fast&FundBox HD, Fight Sport, Extreme Sports y Outdoor channel), Música Premium (con Stingray iConcerts, Stingray Classica, conciertos bajo demanda, Mezzo Live y Stingray DJAZZ), Millennial (con Ubeat, Havoc, Adult Swim y Viceland) y LifeStyle (con My Zen TV, Fashion 4K, OUTtv y Escapa TV), sin olvidar FlixOlé, Rakuten TV o Netflix.

La plataforma propiedad de Lionsgate ha sido uno de las elegidos por los de Cupertino para funcionar en el servicio Apple TV Channels, junto a HBO, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin y el nuevo MTV Hits.