Bill Gates afirma que "Apple es una compañía impresionante" y reconoce su supremacía

Apple y Microsoft siempre han sido los dos grandes rivales en el mundo de la tecnología. Las cosas han cambiado mucho, algo que hemos podido comprobar en dos momentos separados sucedidos en las últimas 24 horas.

El primero de ellos lo ha protagonizado Bill Gates, ex CEO de Microsoft, quien ha confesado durante una entrevista concedida a la CNBC que Apple es una compañía "impresionante".

En dicha entrevista aprovechó para hablar sobre economía y acciones, afirmando que "las principales compañías tecnológicas ocupan posiciones muy fuertes en la actualidad". Gates añadió que, de todas ellas, "Apple tiene la posición más fuerte".

Gates estaba haciendo referencia a la reciente inversión de Warren Buffett en Apple. Curiosamente, tanto Buffet como Gates comparten un enemigo común: el Bitcoin. Ambos multimillonarios se oponen a las criptomonedas, y Buffett ha llegado a declarar que es "veneno de rata al cuadrado".

Lo más interesante es que las declaraciones de Gates a la CNBC llamaron la atención de Satya Nadella (actual CEO de Microsoft), quien comenzó su discurso en Build 2018 haciendo mención a este momento histórico:

"Esta mañana me levanté y cuando estaba leyendo las noticias escuché a Bill Gates hablando sobre acciones, sobre acciones de Apple. Me dije wow, en los 30 años que conozco a Bill nunca le he escuchado hablar sobre acciones. Tiene que ser un nuevo día cuando escuchas a Bill hablando sobre acciones de Apple. Así que esta es la nueva Microsoft".