Hacer bromas con armas y drogas en los asuntos de Bizum te puede traer problemas: así es como los bancos analizan los conceptos

Bizum es una herramienta vinculada a tu banco que te permite enviar dinero a otra persona de una forma tan simple que parece casi que estás mandando un mensaje de WhatsApp (de hecho puedes usar este servicio sin salirte de la aplicación de mensajería). Esta sencillez a la hora de hacer transferencias, que además para ti son gratuitas, puede llevarte a bromear con el motivo del envío, pero te cuidado, no vaya a ser que tengas problemas legales.

Tanto es así que los bancos, que son parte de este proceso de envío y recibo de dinero, ya que Bizum se vincula con tu cuenta, leen los asuntos de los envíos de dinero que tú escribes. No lo hacen por cotillear ni por faltar a tu privacidad, sino que es por cumplir con la ley. En algunos bancos hay departamentos enteros creados para poder detectar fraudes u otros asuntos que pueden ir contra la legislación.

Con todo esto, siendo tan simple enviar aunque sea un céntimo (o cientos de euros) a un colega igual se te puede ocurrir poner en el asunto algo gracioso que, en realidad, para tu banco y para la ley en tu país no tendrán nada de divertido. Más bien al contrario. Y hay que tener cuidado con eso. No envíes dinero para "la cocaína" ni por los "Talibán" o "el terrorismo" porque harás trabajar de más a tu banco y tú puedes acabar en una situación complicada.

Desde Bizum explican que la aplicación "no consulta los asuntos de las operaciones realizadas ni aplica ningún filtro sobre los mismos. Bizum está dentro de las aplicaciones bancarias de las entidades y son ellas quienes aplican las medidas de seguridad en su banca online según su política, medidas que son las mismas que aplican a otros productos financieros como las transferencias ordinarias".

Jorge Morell Ramos, abogado de Legaltechies especializado en derecho y tecnología, explicó a Xataka](https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/cuidado-asuntos-bizum-estramboticos-que-bancos-leen-conceptos-transferencias-pueden-llamarnos-ponemos-algo-extrano) que la normativa 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo "obliga a entidades como bancos, comercios, medios de pago y demás a vigilar transacciones que puedan ser sospechosas de blanquear o financiar terrorismo"

De acuerdo con el experto, como son millones las transacciones que se realizan, se "aplican automatismos para detectar patrones o palabras clave, y todo lo que suene raro tiene que generar una alerta, ser comprobado y si es el caso, comunicado a las entidades correspondientes".

Ya ha habido casos, hechos públicos (quién sabe cuántos más habrá no compartidos en sus redes), en los que un banco ha llamado a un cliente para pedir explicaciones de un envío" con un asunto complicado. Por ejemplo, la transferencia de unos pocos de euros a través de Bizum con el concepto "Armas para la lucha santa en Siria". Esta **transacción fue rechazada de forma automática y además el cliente recibió una llamada desde su banco para hablar del tema.

Me ha llamado MI BANCO para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en un Bizum ayer JAJAJAJAJAJA Este era el concepto: pic.twitter.com/1CJsFPisin

Este usuario compartió en su perfil de Twitter, desde que hiciera público su caso, cómo otra gente le contacta preguntando qué hacer después de enviar un dinero con un concepto estrambótico (de forma totalmente inconsciente de que esto pueda suponer un problema) y si deberían avisar a la policía de que el concepto de su envío de dinero es tan solo una broma y no que realmente estén metidos en terrorismo internacional.

Otros conceptos de los que se ha publicado y que han llevado a problemas han sido "Por la cocaína", "Gracias por el riñón", "Al Qaeda" o "Plutonio apto para armas".

Me han llamado del banco por los nombres de los Bizum que recibo. Que sepáis que poner "Al Qaeda" como concepto no le hace mucha gracia al Santander.



Los límites del humor me los marca una multinacional. Acojonante.