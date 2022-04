El bulo sobre el reciente despixelado de las bases rusas en Google Maps permite detectar una escuadrilla de aviones de gomaespuma

Es de conocimiento público que Google Maps censura habitualmente, desenfocándolas, ciertas instalaciones gubernamentales (sobre todo las de tipo militar) cuando aparecen en sus mapas. El Acuartalamiento Capitán Sevillano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) es un ejemplo rápido de esto.

De modo que imaginad la sorpresa de los usuarios de Twitter cuando, ayer lunes, la cuenta @ArmedForcesUkr —que tuitea información sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que, pese a su medio millón de seguidores, no se trata de una cuenta oficial— empezó a difundir la noticia de que Google Maps había dejado de aplicar esta censura a "instalaciones militares y estratégicas" rusas, convirtiéndolas en perfectamente visibles:

"Ahora todo el mundo puede ver toda una gama de lanzaderas rusas, minas de misiles balísticos intercontinentales, puestos de mando y vertederos secretos con una resolución de aproximadamente 0,5 metros por píxel", explicaban, acompañando su tuit con cuatro ejemplos de esta recién estrenada visibilidad de las instalaciones rusas.

Hubo medios estadounidenses, como Ars Technica, que se felicitaron por la "invaluable" ayuda que esto supondrá "para la creciente masa de analistas de inteligencia de código abierto [que] desde que comenzó la invasión ha estado catalogando las pérdidas rusas, geolocalizando imágenes de vehículos destruidos".

Los internautas empezaron a identificar algunos emplazamientos interesantes, como la base aérea rusa en Lipetsk, cuyas imágenes muestran aviones MiG parcialmente desmontados, o el aeropuerto Zhukovsky, situado cerca de Moscú, que gracias a su papel como centro de vuelos de prueba, nos permite ver cómo luce un transbordador Burán estacionado.

Sin embargo, imaginaos la sorpresa de todos cuando Google Maps se apresuró a dejar claro que la compañía no había llevado a cabo "ningún cambio en el desenfoque de nuestras imágenes satelitales de Rusia". Vamos, que las imágenes que los analistas estaban recibiendo con alborozo siempre habían estado disponibles.

Hi there, please note that we haven’t made any blurring changes to our satellite imagery in Russia.