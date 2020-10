Una cámara controlada por inteligencia artificial arruina la emisión de un partido al confundir el balón con un árbitro calvo

La inteligencia artificial nos está facilitando enormemente la vida en muchos ámbitos del día a día, desde asistentes personales hasta la realización de nuestras fotos en un smartphone. Sin embargo, está todavía un poco verde en algunos sentidos como para confiarle tareas críticas en las que puede haber factores que no se han estudiado lo suficiente.

Ha sido el caso en la retransmisión en vídeo de un partido de fútbol, donde la cámara en vez de estar controlada por un operador humano, estaba controlada por software. Y, partiendo de que mucho de lo que puede salir mal acaba saliendo mal, la emisión se ha visto arruinada porque la inteligencia artificial ha confundido a un linier calvo con la pelota.

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football.https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf