El CEO de Huawei se queja de que EEUU no les deja usar Windows ni Android y Microsoft retira los Matebook de las tiendas del país

El caso Huawei parece ir para largo. Pese a que el Gobierno de Donald Trump ha rebajado los plazos del veto, y el bloqueo comenzará el 19 de agosto, hasta cuando la compañía china tendrá una licencia temporal que le permitirá continuar sus relaciones comerciales, la realidad es que el daño ya está hecho. Y con el daño, la orden ejecutiva y la entrada de Huawei en la Entity List o lista negra, llegaron las reacciones.

Primero fue la más conocida por todos, el veto de Google con Android, y luego se sumaron, aunque de forma menos aireada, Intel o Qualcomm. Microsoft no se ha manifestado públicamente sobre el problema, pero por The Verge conocemos que sí que han dado un paso que confirman que existe un problema en su relación con Huawei, y no es otro que eliminar el Huawei MateBook X Pro de su tienda online en Estados Unidos.

En España, Microsoft solamente comercializa sus equipos Surface, pero en su país natal también ofrece equipos de otros fabricantes. Esta retirada, que se confirma con su aparición en la caché de Google, es una gran pérdida para el público, pues el equipo es bastante popular y ofrece una gran calidad precio en el país.

Richard Yu, CEO de Huawei, revela que tampoco pueden usar Windows

Con la orden ejecutiva de Trump y la entrada en la lista negra, nos imaginábamos que las relaciones entre Microsoft y Huawei también se verían perjudicadas, como también debería ocurrir con otras compañías como NVIDIA o Dolby, que tienen hardware y software en sus PCs.

Sin embargo, ante la falta de posicionamiento por parte de Microsoft, no dejan de ser suposiciones que hay que confirmar. Y en declaraciones a The Information, Richard Yu, CEO de Huawei, ha puesto la situación con Microsoft Windows al nivel de la de de Intel o Android: "El Gobierno de los Estados Unidos no nos permite utilizar Microsoft Windows, Android de Google e Intel", y las sanciones suponen "un momento muy duro" para Huawei.

Aunque algunas empresas no se posicionen de momento, la orden ejecutiva y la entrada en la lista negra que pesa sobre Huawei hace que no tengan demasiada elección

Ayer se conoció que Huawei está desarrollando HongMeng OS, un sistema operativo alternativo a Android y Windows que serviría para dar vida a todo su ecosistema, y que lleva trabajando en él desde 2012. Podría llegar este mismo año, pero disponer del software no equivale a poder igualar en popularidad y en confianza del usuario la posición de Android y Windows, auténticos dominadores de sus respectivos mercados.

Desde Genbeta nos pusimos en contacto con Microsoft para conocer la postura de la compañía al respecto, pero de momento no hemos recibido respuesta. Actualizaremos este y otros artículos en el caso de que las recibamos.