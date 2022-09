Cientos de miles de personas vieron un directo de "Apple" en YouTube que en realidad era una estafa de criptomonedas

Apple finalmente ha presentado sus nuevos iPhone 14 y 14 Pro, junto a toda una nueva serie de Apple Watch y sus nuevos AirPods Pro. El día más importante para la compañía ha reunido a millones de personas para conocer información sobre los próximos dispositivos de Apple. Sin embargo, aprovechándose de toda la expectación, otro canal en YouTube engañaba a cientos de miles de usuarios a través de una estafa de criptomonedas.

Con la intención de amasar usuarios hacia esta estafa, una retransmisión en directo ponía una antigua entrevista de Tim Cook con marcas de agua de Apple, haciéndose pasar por un evento de la compañía. El directo enlazaba a una página web de criptomonedas de dudosa confianza, haciendo que muchas personas creyeran que Apple estaba dando una charla sobre el mundo cripto.

Una estafa que acaparó a decenas de miles de usuarios

Tal y como mencionan desde The Verge, la retransmisión se estaba haciendo desde YouTube, y contenía multitud de palabras clave relacionadas con Apple. A través del título 'Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022', el canal engañaba a decenas de miles de usuarios en la plataforma. Según ha podido confirmar el medio, la retransmisión tuvo un pico de más de 70.000 espectadores.

Una captura del directo en YouTube. Imagen: The Verge

Como es lógico, el enlace al que llevaba el directo no tenía absolutamente nada que ver con Apple, y el vídeo que aparecía en el directo era una entrevista que la CNN le hizo a Tim Cook en 2018. En el vídeo se podían ver todo tipo de logos para 'dar credibilidad' al asunto, tanto de Bitcoin, como de Ethereum, Apple, CNN y demás, con el texto de 'URGENT NEWS' en destacado por si no fuera suficiente.

Si bien desde YouTube aún no se han pronunciado al respecto, sí que eliminaron el directo y todas las referencias hacia él poco después. Tal y como se esperaba, el vídeo fue eliminado debido a una violación de los términos de servicio de la plataforma.

Lo realmente grave de la situación es que YouTube recomendaba el vídeo en la propia feed de la plataforma si habías estado yendo de un vídeo a otro relacionado con la presentación de Apple.

Esta retransmisión no fue la única. Y es que tal y como aseguran desde The Verge, también hubo un directo de un canal afirmando que era 'Apple Inc' en el que se veía una entrevista entre Elon Musk y Jack Dorsey sobre Bitcoin. Según apuntan desde el medio, el directo alcanzaba los más de 10.000 espectadores simultáneos, y enlazaba también a una página de criptomonedas poco fiable. Este vídeo también fue eliminado al poco rato.

Que este tipo de vídeos tengan tal alcance supone un grave problema para la plataforma. Desafortunadamente, la expectación por las criptomonedas también ha generado una gran oleada de estafas, por lo que antes de hacer nada, lo mejor que puedes hacer es verificar la fiabilidad de la página web en la que quieras realizar algún movimiento relacionado.