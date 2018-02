Coinbase culpa a Visa del bug que causó sobrecargos al comprar criptomonedas

Coinbase es la puerta de entrada para la mayoría de los que quieren invertir en criptomonedas. Mediante este exchange podemos cambiar nuestro dinero por Bitcoin, Ethereum, LiteCoin o Bitcoin Cash.

A pesar de que este servicio ha tenido algunos problemas de estabilidad en los últimos meses, estos días muchos usuarios están quejándose de que han aparecido sobrecargos en sus cuentas.

A algunos usuarios les cobraron 50 veces

La mayoría aseguran que se les ha cobrado dos veces, pero en algunos casos se quejan de que les han llegado a cobrar hasta 50 veces el valor de su compra. En plataformas como Reddit, este tema ya se había reportado hace varias semanas, pero ahora Coinbase ha reconocido la existencia del bug.

1/ We're investigating an issue where some customers recently were charged incorrectly for purchases of digital currency with credit and debit cards. This is related to the recent MCC code change by the card networks and card issuers charging additional fees. — Coinbase (@coinbase) 15 de febrero de 2018

En un primer momento, existía mucha confusión sobre lo que estaba ocurriendo, y algunos usuarios llegaron a pensar que Coinbase estaba tomando su dinero sin su consentimiento.

Ahora la compañía asegura que la culpa la tiene Visa, tras haber cambiado el MCC (Merchant Category Code) para las compras de criptomonedas. Por su parte, Visa ha publicado un comunicado en CNET negando las acusaciones:

"Visa no ha realizado ningún cambio en el sistema que haya derivado en transacciones duplicadas".

Independientemente de quién sea la culpa, Dan Romero (vicepresidente de Coinbase) ha asegurado que "están trabajando conjuntamente con Visa para asegurarse de que los clientes afectados recibirán de vuelta su dinero lo antes posible".

En Genbeta | Cryptoradar: encuentra los mejores precios para comprar o vender criptomonedas