Coinbase invierte millones en mostrar un QR durante la Super Bowl y le sale el tiro por la culata: la web se cae en segundos

Coinbase, uno de los mayores mercados de criptomonedas del mundo, se ha convertido esta pasada noche en uno de las grandes sensaciones de la pausa publicitaria de la Super Bowl. Esto es, de los minutos con mayor audiencia de la televisión estadounidense, una ocasión especial para los que las marcas ruedan y estrenan anuncios específicos, muchas veces protagonizados por grandes estrellas de Hollywood).

Por supuesto, eso también supone que la inversión necesaria para emitir un anuncio en dicha pausa publicitaria alcanza cantidades astronómicas: aproximadamente 16 millones de dólares fue lo que desembolsó Coinbase para contratar 60 segundos de emisión… si bien la plataforma optó por ahorrar al máximo en todo lo demás: nada de actores —famosos o no— ni de efectos especiales de ningún tipo…

…tan sólo un minuto dedicado casi de manera íntegra a mostrar un código QR que se va moviendo por la pantalla y cambiando de color, rebotando de borde a borde de la misma, en una imitación de la estética de los antiguos salvapantallas: el susodicho código QR no hacía sino redirigir a los usuarios a la propia página web de Coinbase.

Esto, unido a su campaña en redes, en la que hacían referencia al anuncio de la Super Bowl para anunciar un sorteo de 15 dólares en bitcoins a los usuarios que se unieran a Coinbase durante el domingo de la Super Bowl, supuso una avalancha sin precedentes de visitantes en la web de la plataforma durante los minutos posteriores a la emisión del anuncio.

De hecho, fueron tales las cifras de tráfico que, precisamente en ese momento en que la atención de millones de personas estaba centrada en Coinbase, su web no pudo soportar la presión… y se quedó offline durante un largo rato. Tal como tuiteó con ironía el famoso hacker y ex-agente de la NSA Edward Snowden,

En cualquier caso, el sitio web volvió a estar online tras la primera oleada de accesos:

Some more details. We had over 20M hits on our landing page in one minute. That was historic and unprecedented. We also saw engagement that was 6 times higher than our previous benchmarks. We're ready for you at https://t.co/VobV6m9vSo #WAGMI https://t.co/d9A2aAEEaC