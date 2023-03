Compró un disco duro en AliExpress de 2 TB por 10 euros. Al recibir el paquete se dio cuenta que había sido estafado

Internet está plagado de ofertas muy jugosas en prácticamente cualquier tipo de producto, siendo las más llamativas aquellas relacionadas con la tecnología al ser normalmente productos realmente caros. Pero en estos casos siempre hay que tener en cuenta el dicho que dice “lo barato sale caro”, y esto es algo ha experimentado en sus propias carnes un usuario de Reddit tal y como ha relatado en un hilo donde cuenta cómo ha sido estafado con la compra online.

En concreto el usuario NooBGam3R007 compartió una foto en Reddit en el que se aprecia como compró un disco duro de 2 TB a través de AliExpress. Lo más sorprendente es el precio que es de 10 dólares, cuando este tipo de unidades de almacenamiento tienen un precio que ronda los 50 euros. Esto hace que cualquier persona lo vea como una absoluta ganga y no dude en comprarlo.

Una compra en AliExpress que termina en estafa

Ante esta oferta, cualquiera estaría nervioso con el reparto de este disco duro que ha salido a un precio redondo. Pero la sorpresa de este usuario cuando le llegó el paquete fue muy diferente. Y es que según ilustra en el post lo que recibió fue una carcasa vacía en la que no hay nada de utilidad dentro. En concreto se pudo ver silicona para sujetar los cable, un USB y agujeros completamente vacíos.

La parte positiva de esta historia se queda en que únicamente en esta compra fallida se han perdido 10 dólares. Pero las personas que están participando en Reddit no han perdido la oportunidad de lanzar mensajes de burla a este usuario que ha caído en la trampa como “Lo entendiste mal. Son 2 bytes”.

De esta historia se puede sacar un aprendizaje a nuestro parecer, y es que de las ofertas que no sean sensatas hay que desconfiar. Ante estos casos se deben revisar las reseñas, el propio vendedor y los seguidores que tengan. Es importante no comprar a un vendedor que tiene un nombre extraño con muchos números, sin seguidores o sin reseñas. Porque esta combinación de factores junto a una oferta imposible económicamente hace que sea realmente probable que recibas algo que no cuadre con lo que se promete en la web.

Si se cumplen estos consejos de seguridad, AliExpress puede llegar a ser un gran sitio web para comprar productos. Y es que prácticamente en cualquier tienda se puede dar este tipo de situaciones, ya que la compra online siempre tiene este tipo de riesgos. Incluso en Amazon se pueden colar estafas de este tipo al estar abierto a diferentes vendedores que pueden no tener reseñas. Lo que está claro es que a partir de ahora este usuario de Reddit pensará dos veces antes de comprar una oferta tan increíble.

