El Corte Inglés Plus es la nueva tarifa plana de envíos que quiere competir con Amazon Prime por 19,90 euros al año

La importancia del comercio electrónico no deja de crecer año a año, y el confinamiento ha sido un momento crucial para comprobar su eficacia en un momento crítico. En este contexto, El Corte Inglés acaba de anunciar 'El Corte Inglés Plus', una tarifa plana de envíos que quiere competir con Amazon Prime y otros servicios similares como PcComponentes Premium.

Por 19,90 euros al año, El Corte Inglés Plus ofrecerá envío gratis en algunos de los pedidos que hagamos a través de la tienda online de los grandes almacenes, pero también entrega de pedidos en dos horas "o cuando quieras", incluyendo alimentación. Como Prime, cuenta con un mes de prueba gratuito a aquellos usuarios que se suscriban entre el 5 de octubre y el 22 de noviembre.

Qué más ofrece El Corte Inglés Plus

El Corte Inglés Plus ofrece tarifa plana de envío sin coste, pero con asteriscos. La entrega gratis en el día solamente se aplicará si gastamos más de 40 euros. Si no, entre 10 y 40 euros, tendremos que pagar 5,90 euros de gastos de envíos.

En artículos no voluminosos, el envío será gratis superando los 19 euros, y para los voluminosos (y libros, cine, música y videojuegos), superando los 10 euros. En alimentación el gastos es gratuito si se superan los 100€. Como vemos, realmente no compite totalmente con Prime, pues Amazon no exige tantas condiciones para enviar gratis con la máxima rapidez.

El Corte Inglés menciona que habrá promociones y ofertas especiales para los suscriptores, que quizás complementen eventos como los días con ofertas de tecnología o los días sin IVA de El Corte Inglés. Además, Plus te dará un 10% de descuento en la primera compra que realices en una selección de 500 marcas.

El Corte Inglés Plus estará disponible en península, Baleares y Canarias, y Ceuta y Melilla quedan fuera. Tampoco cubrirá envíos hacia el extranjero.

