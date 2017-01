Cuidado con lo que descargas en WhatsApp, podría ser malware en forma de documento de Word

Las comparaciones son odiosas pero inevitables. WhatsApp parece haberse convertido en el nuevo MSN Messenger, un nombre que seguro genera más incógnitas que recuerdos en los que tengan menos de 20 años. El cliente de mensajería móvil más popular del mundo se ha convertido en el objetivo de todo tipo de entes maliciosos y de diferentes estafas a gran escala.

Con tantos usuarios víctimas potenciales, no es sorpresa que ahora empiecen a proliferar los archivos maliciosos en la plataforma. Según reportan en IBT hay dos virus circulando a través de WhatsApp disfrazados como documentos de Word, Excel o en forma de archivo PDF.

Los documentos enviados parecen legítimos, pero una vez que el usuario los abre, el malware dentro de ellos puede obtener todo tipo de información personal dentro de tu móvil, incluyendo datos de inicio de sesión a tus cuentas privadas. Los dos virus hasta ahora solo han sido descubiertos en la India, y probablemente solo afecten de momento a dispositivos con Android, especialmente por el gran mercado de smartphones de gama baja con versiones desactualizadas del sistema que se venden en este país.

En el caso de estos dos virus en particular, el objetivo parecen ser los miembros de algunas fuerzas militares y policíacas en India, debido a que el nombre de los documentos falsos incluyen las siglas "NDA" y NIA", dos organizaciones populares y conocidas en el país. Las agencias de seguridad ya han alertado al personal sobre la actividad maliciosa.

No se sabe aún si WhatsApp está tomando alguna medida para combatir la amenaza. Y, aunque pueda sonar como un caso aislado, no es el primero ni será el último que veremos, además de que se esparcen rápidamente. Con más de mil millones de usuarios activos al mes, WhatsApp simplemente seguirá siendo caldo de cultivo para este tipo de problemas. No estás de más advertir: siempre ten mucho cuidado con los archivos adjuntos que descargas, especialmente si no los has solicitado.

