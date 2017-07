Descubre cuales son los lenguajes de programación más relevantes en 2017

Ser programador se ha convertido en una de las profesiones en mayor demanda en la actualidad. En un mundo donde prácticamente todo está controlado por la tecnología, tener este tipo de habilidades es muy valioso.

Ahora, la cantidad de lenguajes de programación y los diferentes usos que se les dan, es otra historia. Si eres principiante y no sabes qué lenguaje de programación aprender o ya eres programador y te interesa saber cuáles son los más relevantes, en IEEE Spectrum han creado una app que hace justo esto.

Top 17 lenguajes de programación usados en la web

La webapp se encarga de calificar la popularidad de docenas de lenguajes de programación. Además lo hace filtrando la lista según los diferentes sectores donde un lenguaje es más usado. Por ejemplo, en la web el más popular es Python, pero en plataformas móviles es C.

Para armar el ranking en IEEE Spectrum utilizan una docena de metricas de 10 fuentes diferentes. Esto incluye más de 300 lenguajes de programación recogidos de GitHub, el volumen de información disponible sobre un lenguaje en Google, las tendendias en Google para x lenguaje de programación durante 2017, además de la popularidad y tendencias en sitios como Stack Overflow, Reddit, Hacker News, Twitter, CareerBuilder, Dice y más.

Lenguajes de programación 2017 - Top 20

Python, C, Java, C++, C#, R, JavaScript, PHP, Go, y Swift encabezan la lista combinada en todos los sectores. El sitio te deja filtrar el ranking de resultados según web, móvil, empresarial y sistemas integrados. También puedes comparar los datos con los rankings de 2014, 2015, y 2016.

En Genbeta | IDEs y editores: ¿qué diferencias hay entre ellos a la hora de escribir código?